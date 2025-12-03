Danas bi Ksenija Pajčin slavila rođendan: Njeno ubojstvo prije 15 godina šokiralo je regiju

Danas bi Ksenija Pajčin slavila 48. rođendan. Umjesto slavlja, njezini se obožavatelji prisjećaju jedne od najpotresnijih priča regionalne estrade. Prošlo je 15 godina otkako je brutalno ubijena, u 33. godini života, a šok i tuga zbog njezina tragičnog kraja i dalje su prisutni.

Kobnog 16. ožujka 2010. godine život talentirane pjevačice i plesačice nasilno je prekinuo njezin tadašnji partner, crnogorski maneken Filip Kapisoda, tada star tek 23 godine. Nakon što je Kseniju upucao u glavu, Kapisoda je počinio samoubojstvo. Vijest je odjeknula regijom i ušla među najstrašnije zločine koji su ikada pogodili svijet showbiza.

Prema policijskom izvješću, tragičnom činu prethodila je žestoka svađa u stanu Ksenijine majke u beogradskoj Nikšićkoj ulici. Pjevačica je navodno pokušala pobjeći, no Filip ju je stigao na ulazu te usmrtio. Njezina majka pronašla je tijela.

Mediji su danima analizirali motive zločina, a najčešće se spominjala Kapisodina opsesivna ljubomora i navodna činjenica da je Ksenija željela prekinuti njihovu vezu. Par je već ranije prolazio kroz burne razmirice, a njihove svađe ponekad su završavale intervencijom policije. Samo nekoliko dana prije ubojstva, nakon snimanja emisije “Ništa za sakriti”, došlo je do incidenta kada je Kapisoda provalio u njezin stan, što je dodatno alarmiralo prijatelje i obitelj.

Ksenija i Filip upoznali su se 2007. na Cetinju i ubrzo započeli vezu koju su mnogi vidjeli kao intenzivnu, ali nestabilnu. On je tada slovio za perspektivnog mladog manekena i bio je brat poznatog rukometaša Petra Kapisode. Ona je već bila etablirana zvijezda.

Svoju karijeru započela je kao plesačica, a popularnost je stekla kao članica grupe The Duck sredinom devedesetih. Ubrzo je krenula solo putem i postala jedno od zaštitnih lica tadašnje pop i dance scene. Pjesme poput “Dačo, volim te” pratile su njezine atraktivne nastupe koji su je učinili ikonom svog vremena.