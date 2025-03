Danas će Marko i Irma uploviti u bračnu luku: Iskreno, nadam se da ću se totalno zaljubiti...

U današnjoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' zavjete će izmijeniti Marko i Irma, a i Kristina i Stjepan prvi će se put ugledati na vlastitom vjenčanju.

- Marko je uspješan sportaš i pravnik iz tradicionalne obitelji i čini mi se kao netko tko ima dobar potencijal da ostvari dugoročan odnos i uspješan brak - otkrio je za današnjeg mladoženju ekspert Matej Sakoman, a Marko nastavio o svojim očekivanjima:

Foto: RTL

- Shvatio sam da meni treba neka djevojka koja je jaka, pametna, koja zna što želi i želi iskusiti život. Ja se jako veselim i nadam da će ta djevojka opušteno ući u ovaj eksperiment, kao što ulazim i ja.

Irma je avanturistica koja se bavi poslovnim razvojem za pravne tvrtke, a uz to je instruktorica penjanja. Obožava prirodu i putovanja, živjela je na raznim mjestima, a sad je spremna za novu avanturu i priznaje: 'Iskreno, nadam se da ću se totalno zaljubiti!'

Foto: RTL

Kako se svadba i prvi pogled na mladenku bliže, nervoza kod Marka raste, a i Irma zbog uzbuđenja nije dobro spavala.

- Ne vjerujem u bajke, samo očekujem da mi dođe neka normalna osoba s kojom ću moći komunicirati - kaže Marko, a Irma dodaje:

- Dosad si nisam dopuštala previše razmišljati o tome tko me čeka i kakav je, ali to je sada neizbježno. Apsolutno sam spremna za ljubav, samo je pitanje hoće li to biti moj čovjek.

Uz Marka i Irmu, u ovoj epizodi gledatelji će vidjeti i prvi susret Kristine i Stjepana. Konobarica iz Bala priznaje kako, kad se zaljubi, sluša samo svoje srce.

- Ona je imala fizički predivne dečke, ali nijedan nije bio osoba za koju bih ja kao mama željela da joj bude suprug - kaže njezina mama.

Foto: RTL

Trener fitnessa Stjepan priznaje da je veze tražio na pogrešnim mjestima, a ako mu se njegova mlada ne svidi, uvijek joj je spreman dati još jednu šansu.

Hoće li Marko i Irma kliknuti na prvu i koji će biti prvi dojmovi kad se Stjepan i Kristina ugledaju - ne propustite pogledati u novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' večeras u 22.30 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!