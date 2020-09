Dani hrvatskog filma: Ivanov dokumentarni film 'O jednoj mladosti' osvojio je Grand prix

Zlatna uljanica, nagrada Glasa Koncila za promicanje etičkih vrijednosti dodijelit će se izvan svečanosti zatvaranja festivala, tijekom listopada i uz obljetnicu tog časopisa

<p>Dugometražni dokumentarni filma<strong> Ivana Ramljaka</strong> "O jednoj mladosti" osvojio je Grand prix ovogodišnjih, 29. Dana hrvatskog filma, koji su završili u subotu projekcijom nagrađenih filmova. Žiri, u kojem su bili <strong>Judita Gamulin, Goran Mećava </strong>i<strong> Oliver Sertić</strong>, smatraju kako je nagrađeno ostvarenje moćan i emotivan film o prijateljstvu.</p><p>- Nižući impresivne autorske fotografije preminulog prijatelja s iskazima njegovih partnerica i prijatelja, autor se nije libio samokritično zaroniti u vlastite nedoumice, ponovno ispitati samoga sebe i pokušati proniknuti što ga je tako snažno vezalo za čovjeka o kojemu je znao tako malo, istovremeno upućujući pitanje svima nama: što je pravo prijateljstvo i koliko smo spremni prihvatiti nešto što na prvu ne razumijemo - ustvrdili su u obrazloženju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Nagrada<strong> Jelena Rajković </strong> koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih redatelja za najboljeg redatelja do 30 godina, dodijeljena je <strong>Jakovu Noli </strong>za kratkometražni igrani film "Kućica", duhovitoj i složenoj priči o čovjeku koji ljetuje s majkom u kojoj se autor "istaknuo svježinom, iznimno zrelim redateljskim pristupom i izvrsnim glumačkim ostvarenjima Filipa Nole i Inge Appelt."</p><p>Posebna priznanja velikog žirija osvojili su kratkometražni igrani film "Krhko" <strong>Tomislava Šobana</strong>, "koji je estetskom dosljednošću, na granici dokumentarizma, točnim ritmom kreirao autentičan koncept autorskog djela", te kratkometražni eksperimentalni "Aleph Zeta (XVII): the Star" Ane Buljan, kao "estetski snažna oda nasumičnosti koja nas podsjeća da nam je nelogičnost toliko esencijalna da joj se ne moramo uvijek odupirati." </p><p><strong>Josip Lukić </strong>dobitnik je dviju nagrada, za najbolju režiju i scenarij, za kratkometražni igrani film "Južno voće". Po riječima žirija, Lukić režira hrabro, intuitivno i odmjereno, za izrazito skladno i zorno dočaravanje svijeta glavnog lika, razočaravajućeg svijeta gusto nabijenog frustracijom, kroz koji indirektno produbljuje dijalog po pitanju otpuštanja i redefinicije maskuliniteta.</p><p>Scenarij je nagrađen jer "sirovi, realistični i do kosti ogoljeni dijalozi nose radnju te dalmatinske minijature koja u svakoj rečenici krije duboke slojeve neizrečene težine, a naizgled obične životne situacije u sretnom specifičnom braku s fjakom, poslužile su mu kao baza.</p><p>Dvostruki pobjednik je i "Druker", kratkometražni igrani film <strong>Rine Barbira - Marko Ferković</strong> nagrađen je za montažu, "koja neprestano titra u skladu s glavnim likom vješto gradirajući izrazito tjeskoban svijet", te Tomislav Sutlar za kameru, uz obrazloženje da je snimatelj "promišljenom fotografijom; pokretima kamere, kadriranjem te osvjetljenjem vješto pratio redateljski koncept te dodatno doprinio atmosferi i kvaliteti filma."</p><p>Najbolje glumačko ostvarenje među filmovima ovogodišnjih Dana ostvarila je <strong>Maja Posavec</strong>, u filmu "Krhko", za slojevitu i diskretnu glumačku kreaciju i prikaz snažnih unutarnjih stanja lika."</p><p>Najbolju glazbu skladao je <strong>Luka Šipetić</strong> ,za kratkometražni animirani film "Odrasti u malo drvo" Noemi Ribić, a žiri je ocijenio kako je to "nov i hrabar zvuk distopije, zvuk gotovo opipljivog karaktera koji je dovoljno snažan da velikim dijelom samostalno iznosi film pritom se odupirući svakoj doslovnosti."</p><p>Nagrada za najbolju manjinsku koprodukciju dodijeljena je kratkometražnom eksperimentalno-dokumentarnom filmu "Prazni sati" redatelja Mate Ugrina koji je producirao Berlin University of Arts, a hrvatski koproducent je Dinaridi film. Žiri kaže kako taj režijski zreo, u slici i zvuku konzekventno proveden dokumentarac dočarava dokolicu migrantskih radnika u naoko beskrajnom iščekivanju.</p><p>Zlatna uljanica, nagrada Glasa Koncila za promicanje etičkih vrijednosti dodijelit će se izvan svečanosti zatvaranja festivala, tijekom listopada i uz obljetnicu tog časopisa. Ovogodišnji Dani hrvatskog filma, smotra hrvatskih kratkih i srednjometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih i namjenskih filmova, održavali su se od 16. rujna u kinu Tuškanac. Za nagrade se natjecalo ukupno 78 filmova.</p>