Nakon više od deset godina uloge najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu, glumac Daniel Craig sada s Jamesom Bondom dijeli još jednu stvar: vojni čin zapovjednika.'Mandat' britanskog glumca u toj ulozi prošao je u borbi protiv sjenovitih organizacija diljem svijeta, vozio je motor do vlaka u pokretu i natjecao se u pokeru s visokim ulogom u "Casino Royale". Sada uoči premijere svog posljednjeg filma o Bondu "No Time To Die", Craig je proglašen počasnim zapovjednikom u Kraljevskoj mornarici.

Craig je rekao: "Zaista sam privilegiran i počašćen što sam imenovan činom počasnog zapovjednika u višoj službi." Željan je pružiti podršku pripadnicima Kraljevske mornarice, s posebnim interesom za obitelji pripadnika mornarice. Craigovo imenovanje u čin - isto kao i špijun kojeg je utjelovio na ekranu - odražava njegovu osobnu podršku britanskim oružanim snagama i povezano je s naslijeđem koje je stvorio izmišljeni britanski tajni agent.

U novom filmu pojavljuje se britanski ratni brod HMS Dragon, s grbom crvenog zmaja na trupu koji se vidi kako presijeca valove. Tijekom produkcije filma "No Time To Die", filmaši su blisko surađivali s Kraljevskom mornaricom i Ministarstvom obrane. Uz pojavu broda HMS Dragon, baza RAF-a Brize Norton u Oxfordshireu korištena je kao lokacija u filmu, 'glumeći' NATO-ovu zračnu bazu u Norveškoj gdje se Bond pridružuje saveznicima iz službe MI6, a kasnije se ukrcava na C-17 Globemaster.

Admiral Sir Tony Radakin rekao je: "Oduševljen sam što mogu poželjeti dobrodošlicu počasnom zapovjedniku Danielu Craigu u Kraljevsku mornaricu."

"Naši počasni časnici djeluju kao veleposlanici i zagovornici službe, dajući svoje vrijeme i stručnost u širenju poruke o tome što naša globalna, moderna i spremna Kraljevska mornarica radi diljem svijeta."

"Daniel Craig poznat je po tome što je posljednjih 15 godina bio zapovjednik Bond - pomorski časnik koji čuva Britaniju sigurnom kroz misije diljem svijeta."

"To je ono što prava Kraljevska mornarica čini svaki dan, koristeći tehnologiju i vještinu na isti način kao i sam Bond."

"Radujem se što će u narednim mjesecima i godinama vidjeti više naših mornara i marinaca."

Kraljevska mornarica zapravo ima nekoliko pravih Bondova u svojim redovima, a zapovjednik Frances Bond pozvan je na sastanak s Craigom prije premijere novog filma. Bond, sa sjedištem u Portsmouthu, rekao je: "Dosta su me kolege zafrkavale jer sam Bond iz stvarnog života, ali nisam ni zamišljao da ću jednog dana upoznati glumca koji ga je igrao."

"Zaista sam uživao razgovarati s Danielom Craigom i ostatkom glumačke ekipe. Bilo je fascinantno čuti njihove perspektive o radu s oružanim snagama i učiti o holivudskom svijetu."

"Postoje neke čudne sličnosti između onoga što radimo. Imao sam sreću putovati svijetom tijekom službe u Kraljevskoj mornarici, poput glumačke ekipe koja se seli po lokacijama za snimanje."

