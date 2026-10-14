Daniela izašla iz 'Masterchefa': Morala sam se vratiti na posao, a Mariji sam rekla da se bori!

Imala sam samo opciju vratiti se odmah, rekla nam je Zagrepčanka Daniela Crnek, koja je napustila 'MasterChef' u 15. epizodi, koju su gledatelji pratili u ponedjeljak navečer. U stres testu pripremila je najbolji tanjur, no poslovne obveze više nije mogla odgađati pa se, umjesto nastavka kulinarskog natjecanja, morala vratiti na posao. Njezinim odlaskom novu je priliku dobila Marija Ćavar, čije je jelo žiri ocijenio najslabijim.

U posljednjem izazovu Daniela je morala replicirati jelo bivše kandidatkinje Ive Novosel, koja je pripremila sipu s krumpirom.

- U stres testu dala sam sve od sebe i znala sam da to mogu. Imam te tradicionalne okuse u sebi. Vidjela sam da je Iva bila oduševljena jer sam već na početku, kad sam probala njezin tanjur, znala da ću pogoditi te okuse - rekla je Daniela.

Foto: Luka Dubroja

S Marijom se čula i nakon snimanja.

- Bila je sretna zbog pružene prilike, a ja sam joj samo rekla da se bori. Mare je jako draga i uporna djevojka - ispričala nam je Daniela.

Godinama je željela sudjelovati u 'MasterChefu', a snimanje je, kaže, izgledalo upravo onako kako je i zamišljala.

- Prekrasno iskustvo, želja je ispunjena i jako sam sretna što sam bila dio ove priče i 'MasterChefa' 2026. Bilo je tu svega, smijeha, suza, plesa, umora, napornih dana - prisjetila se Daniela.

No što se događalo iza kamera? Daniela je neke detalje ipak odlučila zadržati za sebe.

Foto: Privatni album

- Ne smijem vam sve otkriti, nešto bih i čuvala za sebe, neke lijepe uspomene. Uglavnom, sve je bilo prelijepo, a najveća podrška bila nam je Maja iz produkcije, biće koje je originalno i neponovljivo - rekla je.

Družila se sa svim kandidatima, a najviše je razgovarala s Juanom, Mirom, Merom, Markom i Danijelom. Nisu razgovarali samo o kuhanju.

- Pričali smo o svakodnevici, obitelji, poslu i, naravno, o finoj papici - dodala je Daniela.

Foto: Privatni album

Veliku podršku imala je i kod kuće. Njezin sin Antonio je kuhar, a na prijavu za "MasterChef" ohrabrivali su je i mlađi sin Patrik te suprug.

- Antonio mi je bio velika potpora, isto kao i mlađi sin Patrik i suprug. Vidjeli su da to želim, vjeruju u mene, jako fino kuham svojima i nijednog trenutka nisu posumnjali u mene i moje okuse - rekla je Daniela.

Iako rado posluša tuđe savjete, u vlastitoj kuhinji najviše voli raditi po svome.

- Ne volim baš da mi se puno petljaju po kuhinji jer tu sam doma, kak' se kaže. Pusti meni moje okuse i moju kreativu i sve ću sama. Najsretnija sam kad jela uspiju, to me najviše ispunjava - istaknula je Daniela.

Foto: Privatni album

Kuhati je počela uz majku i baku.

- Tradicionalna jela i mirisi vraćaju me u moje djetinjstvo. Ljubav prema kuhanju traje od 12. godine, a posebno pamtim bakine i mamine savjete i hranu koju su zaista jeli naši stari. To je neprocjenjivo. Obožavam sve, povrće, meso, gljive, a s ribom sam isto u redu, samo da nema puno kostiju. Izgubim živce čisteći ih i postanem pregladna - našalila se Daniela te dodala da su hobotnica, tuna i sipa njezine riblje zvijezde.

Danielu sad prepoznaju i izvan kuhinje 'MasterChefa'.

- Ljudi me prepoznaju, pitaju za iskustva, oduševljeni su mojim nastupom. Pao je i prvi selfie u jednom hotelu s gošćom koja redovito prati 'MasterChef'. Baš sam se iznenadila, jako lijep osjećaj - priznala je.

Foto: Privatni album

A kad ne kuha, vrijeme rado provodi među cvijećem. Ima cvjetnjak u kojemu uzgaja ruže, ukrasne grmove i začinsko bilje. Voli i putovati Jadranom, istraživati nova mjesta te kušati tradicionalna i moderna jela. Iako je 'MasterChef' napustila ranije nego što je planirala, voljela bi se ponovno okušati pred TV kamerama.

- Svakako bih opet ponovila show i kamere kad bi se pojavilo nešto što volim. Bila sam onakva kakva sam i u stvarnosti, vedra, vesela, svoja i originalna - zaključila je Daniela.