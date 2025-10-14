Obavijesti

NEZABORAVNO ISKUSTVO

Danijela Blažević nakon odlaska iz 'Masterchefa': 'Čini se da je trajalo puno duže nego što jest'

Iako je Danijela ispala i prije nego što su mnogi očekivali, Masterchef putovanje ohrabrilo ju je za novu stranicu na njenom profesionalnom putu

'Masterchef' putovanje za Danijelu Blažević je završeno. Naime, nakon jučerašnjeg kuhanja u stresu testu, od sveukupno osmero kandidata chefovi su odlučili da upravo ona odlazi kući. Iako je napustila popularni show ranije nego što su mnogi očekivali, Danijela iz showa odlazi bogatija za jedno novo i nezaboravno iskustvo,  a u razgovoru za InMagazin otvoreno je progovorila o najzanimljivijim trenucima, ljudima koje će pamtiti tijekom boravka u kuhinji, te na koji način ju je sudjelovanje ohrabrilo da krene u profesionalnu kulinarsku priču. 

- Iskustvo koje će se pamtiti cijelog života. Tek sada sam svjesna koliko je intenzivno bilo; novi ljudi, puno informacija, događaja, emocija... Čini se da je trajalo puno duže nego što zaista je - započela je Danijela. 

Najteže joj je pao rastanak s kandidatima, no ujedno će joj upravo taj trenutak ostati najviše u sjećanju. 

- Najteže je bilo živjeti dva paralelna života. Ostaviti ljude s kojima sam se zbližila za kratko vrijeme, a opet to je i najljepši dio ovog putovanja. Trenutak kada me Egon diže u zrak i plače na rastanku poslije stres testa (iako bi trebao biti sretan jer ostaje) sve govori! Ovo je priča o ljudima, prihvaćanjima, različitim, a opet istim - nastavila je Blažević. 

Usto otkrila joj je i koja od namirnica joj je otpočetka stvarala pravi izazov, a na kraju joj i presudila. 

- Riba mi je od početka bila slaba karika obzirom na moje podrijetlo. Ulazeći u stres test i filetirajući ribu je već bilo riskantno, ali do zadnjeg trenutka nisam imala nikakav predosjećaj. Dala sam sve od sebe i bila pomirena s bilo kojim ishodom - rekla je Danijela. 

No, unatoč ispadanju istaknula je i zbog kojih je jela danas ponosna na sebe. 

- Zadnja dva jela u tjednu ribe. Prvo, jer je proglašeno među tri najbolja jela, a nikada nisam spremala školjke i konkurencija su mi bile Endrina i Antonija, moji favoriti. A drugo, ovo sa skušom, zbog kojeg sam ušla u stres test, ali uspjela sam isfiletirati skušu. Plejting, s kojim sam se mučila u prethodnim izazovima, bio mi je dobar, a mislim i da su okusi bili jako dobro izbalansirani. Barem ono što sam ja probala - prokomentirala je Blažević.

Što se tiče treme, naglasila je da je ona odlazila postepeno kako je vrijeme odmicalo.

- U početku je bilo nervoze, ali vremenom čovjek zaboravi na sve, i barem ja sam pokušavala uživati u tome što radim, jer smatram da će to jelo biti odraz mene i mojih osjećaja u tom trenutku - priznala je Danijela. 

Osim kulinarskih vještina, stvorila je i posebna prijateljstva s nekima od kandidata. 

- Najviše sam se zbližila sa Selmom, valjda zbog godina i sličnih interesa, ali isto tako sam uživala sa svim ostalim kandidatima. S Markom sam se ludirala, pa mislim Mark, tko ga ne bi volio. Otto i ja smo u tišini pili kavu ne govoreći ništa. Elias sa svojim šarmantnim francuskim izgovorom, Jurica, Endrina, Egon, Barbi...I da ne nabrajam sve. Svi će mi nedostajati na svoj način. A kao pobjednika vidim više njih; Otta, Endrinu, Juricu, Selmu, Antoniju, a tko će to još znati, do kraja još ima - otkrila je Blažević.

U Masterchefu je otkrila i neke od svojih slabosti. 

- Mislila sam da sam dobra u plejtingu, ali ispade da nisam, ali poslije jednog Marijevog masterclassa shvatila sam što se traži, pa su se i rezultati pokazali - istaknula je Danijela.

Iako je ispala njezina obitelj jasno i ponosno stala je uz nju, a bi li opet prolazila kroz isto iskustvo nije sigurna, no iz showa dolazi s velikim osmijehom na licu. Inače, sudjelovanje u showu za Danijelu je bilo više od natjecanja jer ju je to potaknulo da okrene novu stranicu u svom životu.

- Cijeli život mi ljudi govore da tratim talent. Da bih trebala pokrenuti nešto svoje u smislu hrane.  S obzirom na to da sam u fazi otvaranja svoje Caffee buncherijje, da, rekla bih da je MasterChef pogurao tu moju odluku da promijenim profesiju i krenem za svojom strašću - zaključila je Danijela. 

