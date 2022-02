Pjevačica Danijela Martinović (50) na svom je Instagramu čestitala tati rođendan uz veselu zajedničku fotografiju, a tim povodom prisjetila se i jedne anegdote koja joj je ostala u lijepom sjećanju.

Uz čestitku se prisjetila kako ju je prije par godina tata ugodno iznenadio nakon jednog njenog koncerta.

- Došao je sam, nenajavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam - ponosan je, preponosan - kupila sam suze. Rekao je: 'Dušo, ja se odmah vraćam za Split.' 'Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezati, prespavaj, molim te.' Kaže on s osmijehom, uvijek s osmijehom: 'Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime - to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije.' - ispričala je Danijela u objavi.

Ova anegdota dirnula je mnoge njene pratitelje koji su se u komentarima prisjetili svojih roditelja i opisali svoje priče.

- To se zove 'ljubav na djelu', o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: 'Kad ti misliš odrasti?' Sad znam - nikad. Najljepše je biti djevojčica svoga tate - dodala je pjevačica i time objasnila zašto joj je to toliko značilo.

Danijela se ove godine usredotočila na svoju karijeru, a ovom objavom pokazala je tko je najvažniji muškarac u njenom životu i da cijeni svaki trenutak proveden s njim.