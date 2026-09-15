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ŽIVI U SUTIVANU

Danijela Dvornik bespomoćno gledala strašni požar na Braču: 'Izgledalo je apokaliptično'

Piše 24sata,
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Danijela Dvornik bespomoćno gledala strašni požar na Braču: 'Izgledalo je apokaliptično'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Miranda Cikotic/PIXSELL
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Danijela Dvornik, koja godinama živi u Sutivanu, danima je iz neposredne blizine svjedočila katastrofalnom požaru koji je gutao tisuće hektara bračkog raslinja.

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Danijela Dvornik, koja godinama živi u Sutivanu, danima je iz neposredne blizine svjedočila katastrofalnom požaru koji je gutao tisuće hektara bračkog raslinja. Svoje strahove i apokaliptične prizore vatrene stihije dijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama, dajući tako osobni uvid u neizvjesnost s kojom su se suočili otočani.

Cijelo brdo bilo je crveno

Najgori je, ispričala je, bio osjećaj bespomoćnosti tijekom noći. Dok danju tinja nada da je situacija pod kontrolom, mrak donosi drugačiju, zastrašujuću perspektivu. Njezine objave na Instagramu zorno su to prikazale: prvo snimka vatrene linije koja sablasno osvjetljava noćno nebo uz opis "Sinoć", a zatim jutarnji prizor gustog dima. "Jutros... pa dokle više?", napisala je. Da bi dočarala opasnost, objavila je i kartu.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

- Ja sam ova plava točka. Požar ide prema Osibovoj i Farskoj, Blacama... još ova bura... nema kraja. Užas! - poručila je. Iskustvo gledanja vatre noću opisala je kao varljivo i uznemirujuće.

​- Ne znate kako to ide brzo, ne možete odrediti koliko je to daleko. Taj plamen izgleda kao da vam je tu negdje blizu - rekla je, dodajući kako pravih razmjera katastrofe nije bila svjesna dok nije vidjela snimke iz drugih kutova, poput onih sa Šolte.

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​- Bilo je zeznuto. Cijelo brdo bilo je, kako bih rekla, crveno. Vidim samo plamen iznad tog brda i odsjaj od svega crvenog. Samo možeš zamisliti što je ispod toga - opisala je.

'Svi smo bili u startnim pozicijama'

Strah se nije odnosio samo na kuće i imovinu. Kako je ispričala, u okolici Sutivana mnogi drže životinje, pa je neizvjesnost bila još veća. Ljudi su bili u stalnoj pripravnosti, dežurajući pokraj svojih polja i stoke. Dodatnu tjeskobu unio je i nestanak struje prve večeri. Solidarnost je bila neupitna, no svijest o vlastitoj nemoći pred vatrenom stihijom bila je poražavajuća.

​- Svi smo bili u startnim pozicijama da krenemo pomagati ako bude trebalo i zalijevati ako treba. Mada, mislim, kad je vatra... ne možeš ti tu ništa. Nemaš opremu - priznala je.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

Borba Davida i Golijata

I dok su mještani sa strepnjom promatrali, na terenu se odvijala nadljudska bitka. Dvornik nije skrivala divljenje prema vatrogascima i pilotima koji su se borili s vatrom na iznimno teškom terenu, a njihove je napore usporedila s biblijskom borbom.

- Svaka čast kanaderima i pilotima koji zbilja konstantno lete i gase bez stanke, kao i svim vatrogascima koji ulažu nadljudske napore na vrlo zajebanom terenu... Kao da se David bori s Golijatom - napisala je.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

Situaciju je dodatno komplicirala jaka bura koja je raspirivala vatru. Požar je na kraju progutao oko 3000 hektara, a Dvornik je posebno strepila za Milnu.

​- To je baš izgledalo apokaliptično. Zadnja noć bila je najgora kad je bura pojačala. Preko dana je izgledalo kao da je sve pod kontrolom, a navečer je to bila buktinja. Ružan osjećaj.

*uz korištenje AI.ja
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