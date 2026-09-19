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'TO JE KONAČNO'

Danijela Dvornik: Ella je dobila sudsko rješenje, kćeri dolaze k njoj u Zagreb! Trajalo je previše

Piše 24sata,
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Danijela Dvornik: Ella je dobila sudsko rješenje, kćeri dolaze k njoj u Zagreb! Trajalo je previše
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/Sasa Miljevic/PIXSELL
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Ella Dvornik je potvrdila da se razvodi od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea još 2023. godine, a njezina je majka sada objavila da će njihove kćeri doći živjeti u Zagreb

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Danijela Dvornik napisala je na društvenim mrežama da je njezina kćer, poznata influencerica Ella Dvornik, dobila sudsko rješenje prema kojem njezine dvije maloljetne kćeri dolaze živjeti s njom u Zagreb.

- Da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rješenje da djeca idu k mami u Zagreb. I sad je to konačno. Djeca su sretna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod - napisala je Danijela na Instagramu.

Foto: Instagram

Sudska odluka došla je nakon višegodišnjeg procesa i Ellinog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea s kojim je dobila dvije kćeri. Njih dvoje su se upoznali u Londonu te započeli vezu 2014. godine. Zaručili su se dvije godine kasnije, na Valentinovo, u Tokiju, a vjenčali se u veljači 2019. u Las Vegasu. 

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Nakon rođenja druge kćeri, par se preselio u Istru, a 2023. je Ella potvrdila da se ona i Charles razvode. Djevojčice su, rekla je influencerica jednom prilikom, ostale živjeti s ocem u obiteljskoj kući u Balama, što je bila privremena mjera suda dok je ona živjela kao podstanarka u Zagrebu. 

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo, za sad. Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - pojasnila je tada. 

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