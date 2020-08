Prije toga je s fanovima podijelila fotografiju k\u0107eri Elle (29) te se\u00a0prisjetila kako su je mnogi kritizirali\u00a0nakon Dinove smrti.\u00a0

- Gledam ovu fotku I sjetim se 2008. godine kad nam je Dino umro. Stalno sam \u010ditala kako nam je k\u0107er ru\u017ena, glupa, kako je 'narkomanka ka i \u0107a\u0107a', zaustavljale su me \u017eene po ulici sa rije\u010dima '\u010duvajte k\u0107er', a ja bi se za\u010du\u0111eno i\u00a0ljutito odmicala. Neke su mi slale posve\u0107ene krunice ne bi li mi se k\u0107er prosvijetlila iako mi, do vjere u imaginarna bi\u0107a i krunice nismo nikad dr\u017eali. Imali smo isklju\u010divo vjeru u sebe. Sjetila bi se Dinovih rije\u010di 'Dani, ne brini se, ja znam da \u0107e ona biti ok', dok je bio \u017eiv ovla\u0161 bi pre\u0161la preko toga, a onda nakon njegove smrti te su mi rije\u010di odzvanjale u glavi, svaki put kad bi neko izrazio \u017ealjenje jer Ella nije jedna od 'normalnih' - napisala je.

- Ali ja sam mater. Mater koja je sve udarce primala stoi\u010dki iako sam se ponekad unutra raspadala od niskih udaraca zlo\u010destih ljudi. Mo\u017eda nismo bili najsavr\u0161eniji roditelji na svijetu, takvi ne postoje, ali bili smo slo\u017eni, zaje*avali smo se na vlastiti ra\u010dun i bili iskreni, a najvi\u0161e od svega prihva\u0107ali smo sve na\u0161e nesavr\u0161enosti bez da je to utjecalo na ljubav. I zato je Ella to \u0161to danas je. Materino I \u0107a\u0107ino zlato, najsjajnije. Podr\u0161ka mamama koje imaju 'ne normalnu djecu' - dodala je.