<p>Supruga preminule legende<strong> Dina Dvornika</strong>, <strong>Danijela Dvornik </strong>(53), boravi na Braču od petog mjeseca, u čemu itekako uživa. Sada je pozirala u Sutivanu i jasno dala do znanja kako joj kopno ne nedostaje.</p><p>- Koliko volim život na otoku dokazuje činjenica da nisam sjela u auto mjesec dana i da se jedva sjećam gdje sam ga parkirala. Sve obavljam pješke ili biciklom. Od kada sam došla na Brač u 5. mjesecu, nisam otišla ni do Splita. Eto, toliko mi fali kopno - napisala je na Instagramu.</p><p>- Odavde, kad gledam u kopno i grad, dijeli nas more i čini mi se da se sve što se događa 'tamo negdje', nas ne dotiče ovdje. Kao da je tamo preko neki drugi svijet. I lako je upasti u taj spori i nezainteresirani otočki 'mood'. Sad je najljepše vrijeme godine na otoku. I svaki dan je gušt - dodala je.</p><p>Inače, Danijela je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako provodi dane. </p><p>- Moj život trenutno: radim popodnevnu smjenu u wine baru. Dođem kući oko ponoć ili kasnije, umjesto tuširanja bacim se u more (noćno kupanje), zaspem ko mrtva - napisala je tada.</p>