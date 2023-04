Danijela Dvornik otkrila: Pišem knjigu, a ovaj put ću je završiti jer mi se sve posložilo u glavi!

Možda niste znali, ali mnogo od nas žena u familiji ima dara za pisanje. Svi pišemo, a ništa ne izdajemo. Ne znam zašto je to tako, možda zato jer smo kritične prema sebi, zato što se nismo oslobodile društvenih okova, a htjele bismo biti iskrene i brutalne. U mom slučaju, ja sam na tom putu jer ne mogu prihvatiti iskrivljenu vlastitu sliku i istinu. Volim pisati. Pohađala sam tečaj pisanja knjige, napisala je Danijela Dvornik (56) na svome Instagram profilu te otkrila da je jedna od njezinih ljubavi upravo pisanje.

Ispričala je Danijela i da je nekoliko puta počinjala s pisanjem knjige, ali da je isto toliko puta odustala.

- Nekoliko puta započinjala i isto toliko puta odustajala. Osjećala sam se nespremno, pod utjecajem svakojakih emocija, osjećala sam neobjektivnost, kao da pišem o onom što bih htjela, a ne o onom što ja jesam. Onda su mi u ruke došle knjige Mani Gotovac koje sam gutala u dahu. Očarala me svojom istinom, jednostavnošću i hrabrošću u izražavanju. A i ona je to pisanje ostvarila u poznim godinama, ne bez razloga. Nikad nisam htjela pisati dosadnjikavu autobiografiju, htjela sam roman, životnu priču obojenu svim onim bojama što život nosi iz perspektive žene. I eto me. Pišem priču. Ne znam kada ću je završiti, ali znam da hoću ovog puta jer mi se sve posložilo u glavi - napisala je.

Danijelu na Instagramu prati 108 tisuća ljudi, a tamo objavljuje djeliće iz svog života kao što su to objave vezano uz otok Brač na koji se preselila.

Ne nedostaje ni objava vezano uz vježbanje, a nedavno je progovorila o starenju i aktivnom životu.

- Napunila sam 56 godina i ne želim ih sakrivati jer nikad se nisam bolje osjećala u svojoj koži i glavi. Ovo su godine kad te boli “pipi” za tuđa mišljenja i moraliziranja , kada postaješ svjestan da je život neprocjenjiva vrijednost koju posjeduješ - objasnila je Danijela.

- Godina se ne treba sramiti, niti bojati, samo ih treba najbolje živjeti. Ja sam davno odlučila da želim biti što aktivnija i održavati kvalitetu svog života koju ovdje na otoku nesumnjivo imam onako kako to nikad ne bi imala u gradu - dodala je.

Najčitaniji članci