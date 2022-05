Danijela Dvornik podignula suknju i poručila: 'Kad se noge definiraju, minjak može i s 55'

Danijela Dvornik (55) ponekad objavljuje 'selfie' s treninga, a sad se pohvalila figurom koju je dobila nakon pojačane tjelesne aktivnosti.

- Kad se noge definiraju, onda možete nositi minjak i sa 55 - poručila je Danijela svojim pratiteljima.

Danijela je kao i njezina kćer Ella Dvornik (31) aktivna u teretani, a benefite aktivnosti kao i svoja iskustva rado dijeli s obožavateljima:

- Jedna od stvari koja me raduje, a raduje me mnogo stvari, je trening. Bit ću dosadna kao i uvijek i nikad neću prestati govoriti koliko mi to znaci i koliko mi to unapređuje život. Želim vas poticati da mijenjate svoj život na bolje jer fizička aktivnost daje jednu drugu osobinu životu. Moj proces mijenjanja života započeo je upravo mijenjanjem sebe. Kompletni 'mindset' se pročistio i dobila sam sliku onoga sto želim i kako vidim svoj život. Čitajte, inspirirajte se, radite na sebi svakodnevno i krenite polako, ali ustrajno. Družite se s prirodom, ona daje mnoge odgovore. I dobro vam jutro! - napisala je uz fotografiju s treninga.

Na Danijelinom profilu nalazi se mnoštvo detalja iz njezinog privatnog života, a osim treninga ljubiteljica je i vožnje biciklom.

- Znači… Moj put do treninga vodi skroz uz more i kroz prirodu. Treba mi otprilike 15 minuta relativno brze vožnje za zagrijavanje. Ali povratak traje puno duže jer svako malo zastajkujem koliko je priroda u ovom trenutku, predivna. I sad ti budi u lošem raspoloženju !? A ova bicikla vrijedi svake kune, voziti nju je pravi užitak, posebno ovdje na otoku.

Danijelinih nešto više od 100 tisuća pratitelja uživa u njezinim objavama, a posebno ih vesele fotke s unučicama Baile Dee i Lumi Wren.

