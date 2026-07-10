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PODRŠKA NA INSTAGRAMU

Danijela Dvornik se pohvalila komplimentom od pratiteljice: 'Oduševi me kad to kaže žena'

Piše 24sata,
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Danijela Dvornik se pohvalila komplimentom od pratiteljice: 'Oduševi me kad to kaže žena'
Foto: Instagram
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Danijelina pratiteljica odgovorila je na Danijelin story u kojem ona šeće u ljetnom izdanju - haljini s dubokim dekolteom, sunčanim naočalama i slamnatom šeširu. Danijelu je komentar oduševio, ali je ostala skromna

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Danijela Dvornik pohvalila se svojim pratiteljima na Instagramu da je dobila neobičan, ali vrlo važan kompliment od jedne pratiteljice.

- Sise su ti još spektakularne! - napisala je pratiteljica u odgovoru na Danijelin story u kojem šeće u ljetnom izdanju - haljini s dubokim dekolteom, sunčanim naočalama i slamnatom šeširu. Danijela joj je skromno odgovorila 'da bar' uz emoji koji plače od smijeha, a kasnije napisala na Instagramu:

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- Kad ti žena da ovakav kompliment... ne znam zašto, ali više me oduševi nego kad mi kaže muškarac. Udovica Dine Dvornika i baka dviju djevojčica često pratitelje na Instagramu počasti snimkama svojih zahtjevnih treninga i kuhanja, a oni ju hvale kako odlično izgleda i u 60-oj godini. 

Foto: Instagram

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