Danijela Dvornik se pohvalila komplimentom od pratiteljice: 'Oduševi me kad to kaže žena'

Danijela Dvornik pohvalila se svojim pratiteljima na Instagramu da je dobila neobičan, ali vrlo važan kompliment od jedne pratiteljice.

- Sise su ti još spektakularne! - napisala je pratiteljica u odgovoru na Danijelin story u kojem šeće u ljetnom izdanju - haljini s dubokim dekolteom, sunčanim naočalama i slamnatom šeširu. Danijela joj je skromno odgovorila 'da bar' uz emoji koji plače od smijeha, a kasnije napisala na Instagramu:

- Kad ti žena da ovakav kompliment... ne znam zašto, ali više me oduševi nego kad mi kaže muškarac. Udovica Dine Dvornika i baka dviju djevojčica često pratitelje na Instagramu počasti snimkama svojih zahtjevnih treninga i kuhanja, a oni ju hvale kako odlično izgleda i u 60-oj godini.