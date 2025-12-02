Danijela Martinović otkrila je blagdanske rituale s obitelji i partnerom Josipom Plavićem

Znate što sada je malo nezgodnije zato što nismo svi na okupu u tom cijelom periodu, kaže Danijela Martinović dok za In magazin govori o blagdanskim danima koji su u njezinoj obitelji oduvijek imali posebnu atmosferu. Odmah se prisjeti vremena kad su živjeli bliže jedni drugima i kad je svaka nedjelja imala svoj mali ritual.

- Kad smo bili bliže, nešto najposebnije, nešto najsvetije, nešto što stvarno pamtim, nešto vrlo posebno - to su nedjeljni ručci gdje bi na početku svakog ručka tata poveo molitvu i na kraju svakoga ručka završavao molitvu sa jednim predivnim starim ritualom, gdje bi umakao kruh u crno vino i onda dok bi završvao molitvu se zapravo gasila adventska svijeća - prisjeća se.

Foto: Instagram/

Ove je godine planirala okupiti obitelj kod sebe, ali oduljili su se radovi na kući koju ima s partnerom Josipom Plavićem.

- Ja sam mislila da će to bit ove godine, ali kako se kaže, čovjek snuje, a Bog određuje. Ipak to neće biti ove godine, ali će stvarno biti slijedeće godine, to je sigurno jer se sve to skupa malo prolongiralo ali u redu je. Znate svi koji su gradili kuću i svi koji bilo što grade u životu znaju da radnicima dva tjedna, najčešće znače po 2 ili 3 mjeseca, mislim da ne sigurna sam da će to sljedeće godine biti kod nas - kaže Danijela.

Foto: Instagram

Najčešće kuha tradicionalna jela, ona na koja je navikla odmalena.

- Nemojte me sada baš ubacivati u neugodnu situaciju. Zato što se trebam sada posebno pripremat jer sam malo ispala iz forme, što se tiče kuhanja. Makar ja to tako mislim, prije sam više bila nekako u mašini kuhanja. Ali moji prijatelji i svi moji kažu da zapravo to je više moj osjećaj, nego što to stvarno ja mislim. Ali to su ona tradicionalna jela - priznaje pjevačica.

Kad je riječ o savjetima u kuhinji, i dalje se može osloniti na mamu: 'Ja je još uvijek dan danas znam zvati za neke male savjete. Ona je meni bila joker zovi otpočetka kad sam tek počela putovat. Mama, kako se sad kuva juha, onda bi mi ona na telefon. Staviš ovo, staviš ono i to dan danas je'.

Zagreb: Koncert Danijele Martinović u Lisinskom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U kući nikad ne nedostaje smijeha i dinamike, a tome se lako pridružio i Danijelin partner, Josip.

- Da, da, da priključi, Pa mora znat. I dobar je u višeglasju. Brzo se snašao, sve od dalmatinskog humora. Sve, obožavaju ga, stavili su ga na tron. Uopće ne razumijem - dodaje Danijela.

Za Badnjak nastupa u Splitu, Novu godinu dočekuje u Opatiji, a 3. prosinca donosi svoju božićnu glazbenu priču Zagrebu. Točno 20 godina nakon svog prvog božićnog koncerta vraća se u Lisinski.

- Pa 20 godina, stvarno, zapravo sam se ja kao prenula iz nekog sna. Kako smo ušli u ovu godinu, onda sam zvala svoju Dodu, svoju najbolju prijateljicu, koja je i bila na tom koncertu i koja je dala jedan poseban pečat. Ja joj kažem: 'Dodo, pa ove godine je 20 godina', i totalno smo ostale zatečene jer stvarno, kad ne računaš, vrijeme nekako brzo prođe - zaključila je Danijela Martinović.

Foto: Marko Prpic/Pixsell - Canva