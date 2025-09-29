Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa

Danijela Martinović već je više od dvije godine u vezi s bivšim kriminalističkim inspektorom i glazbenikom Josipom Plavićem, a već davno su se odlučili za veliki korak u vezi. Naime, par zajedno gradi kuću, odnosno kako nam je Danijela ranije rekla, ''zajedničku kućicu u cvijeću''.

- Bit će samo još malo više cvijeća i bit će još jedna mala drvena kućica neće biti na stablu, nego će biti malo ispod stabla koja će biti baš za moje ove kreativne izričaje, za pisanje, za slušanje glazbe. Imat će i ljuljačku sa strane - rekla je Danijela za IN magazin.

Iako kuća još nije gotova, Danijela je već sad dobila titulu brckovljanske nevjeste.

- Nisam još nevjesta, ali tako se osjećam - priznala je Danijela te dodala kako se zbuni kad je pitaju ovakva pitanja.

A teško joj je opisati i odnos u bendu. Imaju, kaže, svoj način šale, koji katkad uključuje i uvrede. U Dalmaciji to jako dobro razumiju, a srećom, takvu vrstu šale prihvatio je i Josip.

- Savršeno, dakle to je bio jedan od uvjeta, jer inače ne bi prošao, ne bi prošao žiri. Brate moj, da ne razumije tu duhovitost što bi onda radili zajedno - rekla je Danijela.