Danijela Martinović pokazala kako je izgledala sa 19 godina

Pjevačica Danijela Martinović (47) na Instagramu je objavila fotografiju, kako kaže, staru 30 godina čime je oduševila obožavatelje.

U to je vrijeme bila pjevačica grupe Magazin, čime je počelo njezino bezbrižno, mladenačko razdoblje.

- Bilo je to doba bezbrižnosti, veselja, radoznalosti, neopterećenosti, druženja s prijateljicama i mojih profesionalnih početaka u grupi Magazin čega uopće nisam bila svjesna. Živjela sam nešto o čemu brojne 'self help' knjige pišu, u tadašnjem trenutku ne brinući se previše što je bilo niti što će biti, rekla je pjevačica za Tportal.hr.

Čini se da Danijela i nakon 30 godina živi mladenačkim duhom, a najradosnija je u trenutku kada je riječ o pozornici.

Uz fotografiju je stavila kratak opis 'Nježnih 19, a osmijeh isti', a obožavatelji su je popratili komentarima.

- Uvijek nježna i takva će biti i kada ostari. Najfiniji se parfemi skrivaju u malim bočicama. Takva je naša Danijela - komentirala je jedna od obožavateljica.

Danijela godinama ima uspješnu pjevačku karijeru koju je započela osamdesetih, a danas si je ostvarila mnoge poslovne ideje i želje. Posljednjih godina Danijelu se puno povezuje s duhovnošću, no ona nam je objasnila što joj se točno dogodilo.

-Nikad nisam željela biti nikakav 'life coach', nikad nisam željela na takav način pristupati ljudima moja iskrena namjera je počela s pisanjem 'Šalabahtera života' gdje sam pisala o svojim uvidima u život, nekakve svoje ljubavi koje sam prošla, a duhovnost je moja paralelna ljubav već 13 punih godina - izjavila je pjevačica.

