Danijela nakon smrti oca: 'On je znao da je to kraj. Vraćam se u život ili barem pokušavam'

Danijela Dvornik (55) izgubila je nedavno oca Ivu Kuljiša, a sada je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila kako zapravo izgleda njezin život nakon ovog velikog gubitka.

- Vraćam se u život ili barem pokušavam. Znam da je tata negdje gdje mu je lakše nego sto mu je bilo. Živjeti u mraku je prestrašno i mislim da je samo on znao koliki je to stres za tijelo i psihu. Zbog svega toga, dođu i druge bolesti, u njegovom slučaju to je bio multipli mijelom, vrsta leukemije i u konačnici korona koja je prošla bez većih simptoma ali ga je poprilično neurološki izneredila - započela je Danijela na Instagramu uz fotografiju.

- Znao je da je to kraj. Treba će mi neko vrijeme da njegovo nedostajanje isprocesuiram, ali život ide dalje. Mnogo obaveza me čeka i veselim se - zaključila je Dvornik.

Inače, otac Danijele i djed Elle Dvornik (31) preminuo je u 81. godini života, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je unuka koja je pokojnom djedu posvetila dirljivu pjesmu.

- I bio si muž i otac, i partner i “prika”, hodao si užurbano usred planete, bio si ljubav, sigurnost, naša podrška i dika, no svima nam zadnji dani prijete - glase neki od stihova pjesme koje je Ella objavila uz fotografiju fotografiju djeda i najstarije kćeri Balie, njegove praunuke

