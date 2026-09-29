Danijela Trbović u novom talk showu 'Ponovno zajedno'

U godini kada HRT obilježava 100 godina postojanja, HTV prigodno za gledatelje priprema talk show "Ponovno zajedno". U četvrtak 8. listopada na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) u 20.15 h na rasporedu je prva emisija, od ukupno jedanaest.

Foto: HRT

Svaka epizoda posvećena je jednoj legendarnoj emisiji, seriji ili vrsti programa koji je postao brend HRT-a. Na televizijskom kauču, voditeljica Daniela Trbović, koja je i sama sudjelovala u stvaranju nekih od HRT-ovih najvećih emisija, ponovno će okupiti ljude koji su nekada radili zajedno ili još uvijek rade i stvaraju izvrstan sadržaj za gledatelje Hrvatske televizije.

Prva emisija bit će posvećena Bitangama i princezama. Okupit će se zvijezde legendarne serije i prvog domaćeg sitcoma: Tarik Filipović, Rene Bitorajac, Nataša Dangubić, Hrvoje Kečkeš, Mile Kekin i Dražen Čuček. Prisjetit će se zajedničkih snimanja, od toga tko je najbolje pamtio tekst, tko je bio glavni zabavljač, a tko nije mogao ostati ozbiljan.

Foto: HRT

Osim Bitangi i princeza, teme ostalih emisija bit će: Sedma noć, Crno - bijeli svijet, Dora, Kvizovi, Dobro jutro, Hrvatska, Informativni program, Sportska okupljanja itd.

“Izvrsno je što je Daniela voditeljica svih emisija jer je upravo ona i vodila mnoge od naših najuspješnijih projekata, kao što su Dora i Najslabija karika” – istaknula je urednica projekta “Ponovno zajedno”, Elizabeta Biočina te dodala kako su za svaki talk show iznimno važni novinari istraživači, a oni su Nensi Profaca, Dorijan Klarić, Stephanie Stelko, Branka Suvajac Ljubičić, Matija Matković, Zlata Muck Sušec.

"Odradili su izvrstan posao i izvukli iz gostiju razne anegdote i zanimljivosti, a kojima su poslije urednicima bile odlična podloga za scenarije” – ispričala je Elizabeta Biočina.

Foto: HRT

Urednici emisija su: Mirna Dvorščak, Uršula Tolj, Ivan Dorian Molnar, Matko Bušelić, Danijel Despot, Klaudia Kežić Mrkonjić, Gordana Škaljac Narančić, Nataša Kraljević Kolbas. Na scenarijima je pomogao Milan Peh. Scenografiju je osmislila Željka Burić, redatelj je Mladen Dizdar, montažer Boris Lukša, kostimografkinja Nataša Svekler, producent Neven Matej Domljan.