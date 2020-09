Prisjetila se i nezaboravnog koncerta u jednom klubu, pokraj Pule.

- Krenuli smo na put oko podne, snijeg je padao nenormalno pa smo zapeli, putovali smo 12 sati. Bila je me\u0107ava, ludnica. Ljudi su u\u0161li u klub i \u010dekali me do 3.30 u no\u0107i, nijedna osoba nije iza\u0161la. Ja sam se \u0161minkala u automobilu, a koncert je trajao do pet ujutro - prisje\u0107a se pjeva\u010dica.\u00a0

Nezaboravnu svirku Danijela o\u010dekuje i 23. rujna u sklopu 'Koncerta u tvom domu'\u00a0kada \u0107e zapjevati u vrtu, dvori\u0161tu ili na terasi jednog slu\u0161atelja Narodnog radija.