Danny Glover o 'Smrtonosnom oružju 5' ekskluzivno za 24sata: 'Još nisam prestar za ta s**nja'

Prije nešto više od tjedan dana dana u Zagrebu se okupilo cijelo društvo holivudskih faca. Tu su legendarni Danny Glover (76) iz “Smrtonosnog oružja”, zvijezda “Lovca na jelene” John Savage (73) i glumica Cassandra Gava (63), koja se proslavila ulogom vještice u filmu “Conan the Barbarian”. Druže se, razgledavaju grad i obilaze restorane, a njihov je “vodič” dr. Dinko Kaliterna, u čijoj se poliklinici dva tjedna pripremaju za tretman pomlađivanja matičnim stanicama. Ondje smo se susreli s Gloverom, koji je u pauzi između tretmana rado popričao s nama i pozirao nam za fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvi put sam u Hrvatskoj. Nisam još uspio vidjeti vašu obalu, ali nadam se da ću dobiti priliku. Upoznao sam divne ljude, osjećam se jako ugodno ovdje, rekao nam je veselo Danny.

Dodaje kako je jako uzbuđen što je ovdje, a pogotovo zbog tretmana kojemu se podvrgava.

- Fascinantno mi je to. Kako stariš, pokušavaš otkriti najbolje stvari koje možeš učiniti za svoje tijelo. Prije mnogo godina, to je bila akupunktura, to je bilo nešto standardno. Stalno pokušavam naći nove načine na koje mogu poboljšati zdravlje - kaže nam slavni glumac.

Svjetsku je slavu stekao ulogom Rogera Murtaugha u filmskom serijalu "Smrtonosno oružje", u kojemu bismo ga uskoro trebali ponovno gledati. Već godinama se šuška o dolasku petog nastavka, no vijest o smrti redatelja franšize Richarda Donnera obeshrabrila je fanove. Međutim, Mel Gibson, koji uz Dannyja ima glavnu ulogu u franšizi, u veljači je potvrdio kako će sam režirati "Smrtonosno oružje 5".

- Peti nastavak se najvjerojatnije događa uskoro. Da, Mel će biti redatelj, a čini mi se da vi o snimanju znate više nego ja, ha, ha - našalio se Glover i dodao:

- Ovo će sigurno biti zadnji dio, ako se zaista snimi. Bilo je to jedno jako dugo putovanje, prvi nastavak smo snimili 1987. godine... Wow, 35 godina je prošlo!

Još je 80-ih, u prvom nastavku filma, Dannyjev lik Roger izgovorio slavnu rečenicu: "Prestar sam za ova sranja". Na spomen kultne izjave glumac se srdačno nasmijao te nam otkrio kako u 77. godini i dalje živi "punim plućima".

- Kako danas stoje stvari? Sad uživam u životu. Imao sam zaista poseban život. Bio sam u prilici iskusiti svašta kroz svoju karijeru. Bavio sam se onim što volim i u čemu uživam, nečime što mi predstavlja izazov i zaista sam zahvalan - ističe.

Čini se kako Danny i u svom posjetu Zagrebu maksimalno uživa. Društvo mu pravi njegova dvadesetak godina mlađa partnerica Regina Murray, s kojom se odnedavno pojavljuje na crvenom tepihu i putuje svijetom. Nakon tretmana, u sobi ga je obišla i Cassandra Gava, koja nam je otkrila kako i sama često dolazi u Zagreb.

- Imam prijatelje ovdje i kad god sam u Europi, svratim. Upoznala sam dr. Kaliternu i pokazala mu da imam kvrge na tijelu, nisu opasne, ali izgledaju grozno. Kad sam nosila otvorenije haljine na dodjelama, poput Zlatnoga globusa, mnogi su ih uočili i pitali što je to. Također, u jednom trenutku nisam više mogla skvrčiti nogu, zato sam danas tu, da na rendgenu utvrdimo što je u pitanju - objasnila nam je Gava.

Također, upravo je ona preporučila posjet zagrebačkoj poliklinici kolegama Gloveru i Savageu:

- Snimala sam film s Dannyjem, on je također imao problema s hodanjem, ali i sa sluhom. Rekla sam mu: 'Hajmo u Zagreb, saznati što možemo učiniti po tom pitanju'.

Dr. Dinko Kaliterna je među vodećim hrvatskim, ali i europskim dermatolozima, a kaže nam kako se u svojoj karijeri često susretao sa zvijezdama.

- Mnoge stvari koje radim ovdje nisu dostupne u Americi, proširio se glas i počeli su ovdje dolaziti ljudi iz cijeloga svijeta. Svakom klijentu pristupam sto posto individualno, gledam isključivo njihovu dobrobit, novac je na zadnjemu mjestu. Neću napraviti ništa za što mislim da nije dobro ili sigurno i ljudi su prepoznali taj pristup - kaže doktor Kaliterna.

S holivudskim trojcem se druži svakodnevno i razvili su prijateljski odnos.

- Provodimo predivne trenutke zajedno u Zagrebu. Velika mi je čast biti u takvom društvu, divni su ljudi. Ne mogu se načuditi koliko je dobra naša hrana, dive se ljepoti Zagreba, kulturi, zgradama... Ostale dijelove Lijepe Naše im još nisam stigao pokazati, ali obećali su da će opet doći tako da će biti prilike. A čini se da će uskoro dovesti i još neka prilično zvučna holivudska imena u Hrvatsku - najavljuje Kaliterna. .

Najčitaniji članci