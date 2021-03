Iako se 'šuškalo' kako između pjevačice Dare Bubamare (44) i mladog poduzetnika Tonija (20) ne cvjetaju ruže, Kurir sada pišu kako se par odlučio na ozbiljniji korak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čak 24 godine mlađi Toni nedavno se preselio u Darin stan u Novom Sadu, a izvor blizak paru tvrdi kako će uskoro izgovoriti sudbonosno 'da'.

- Toni se već preselio u Darin stan iako ima svoju nekretninu. Odlučili su živjeti u Novom Sadu s obzirom na to da s Darom živi njezin sin Kosta. Pjevačica ima stan i u Beogradu pa je Toni često s njom i u metropoli. Planiraju se vjenčati na isti datum kada im je i godišnjica veze - rekao je izvor za srpske medije.

No to nije sve. Dara i Toni razmišljaju i o prinovi. Pjevačici je najbitnije bilo da njezin sin prihvati mlađahnog muškarca, a to se nedavno i ostvarilo.

- Toliko je zaljubljena pa razmišlja i o proširenju obitelji. On je jako mlad, ali želi bebu s Darom. Ne bi me iznenadilo da Kosta uskoro dobije brata ili sestru - otkrio je izvor pa dodao:

- Njih dvoje se dobro zabavljaju, a kemija između njih je nevjerojatna. Baš se vole. Toni i Kosta postali su najbolji prijatelji, a i njihova obitelj dobro je prihvatila vezu - rekao je izvor za kraj.