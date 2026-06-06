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Daria Lorenci Flatz: Puno više uživam i više ne jurim ni za čim

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 13 min
Daria Lorenci Flatz: Puno više uživam i više ne jurim ni za čim
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Glumica Daria Lorenci Flatz nakon 25 godina karijere govori o strahovima, uspjehu i otkriva da danas istinski uživa u životu

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Dok Dariju Lorenci Flatz publika danas najviše prepoznaje kroz Jadranku iz “Kumova”, glumica iza sebe ima bogatu karijeru dugu već 25 godina - obilježenu kazalištem i filmom. Veliki jubilej i ulazak u novo desetljeće slavi u velikom stilu, monodramom “Ja, glumica”, a za Cafe se transformirala u zvijezdu nijemog filma Louise Brooks. Govorila je o svojoj bogatoj karijeri, brizi o vlastitu tijelu i duhu, nesigurnostima te majčinstvu bez uljepšavanja.

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