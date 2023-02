Dario poručio Petri da mu nije privlačna, otkrio da mu se sviđa Saša: 'Divlja je, ali zanimljiva'

Foto: RTL

Nova epizoda 'Braka na prvu' donijela je nove zaplete u vezama nekih parova. Saša i Bojan pokušali su popraviti svoj odnos, ali nije im uspijelo. Tenzije su se stvorile i kod Darija i Petre, nakon što su sudjelovali u zadatku koji su im pripremili eksperti. Dario je na početku novog dana snimao svoju suprugu, koja je kao prava domaćica vješala Darijev veš. - Na šta sam ja spala. Tolike godine školovanja, studiranja, mužu slagala veš. Evo i gaće mu perem. Gledala sam videe na YouTubeu kako to raditi. Što ću kad moram - rekla je kroz šalu Petra. Foto: RTL Iako su se tijekom jutra zabavljali i šalili, Dariju su na pameti bile neke druge stvari. - Čini mi se da su svi ostali nekako bolje kliknuli. Gledam ostale cure, one imaju bar neko razmišljanje po mom ukusu, što bi trebao život značiti, te neke unutarnje vrijednosti, da si sretan u srcu i duši… Ne znam cijeni li ona te sitnice, ne osjetim… Ne mogu ja to promijeniti u osam dana, a ni ne da mi se, zašto bih a ikoga mijenjao? - rekao je Dario. Foto: RTL Došlo je vrijeme za zadatak koji su im pripremili stručnjaci, a u njemu su morali poredati kandidate suprotnog spola od najprivlačnijeg do najmanje privlačnog. - Ja bih za početak izdvojila Tihomira. Smatram da je osoba s izgrađenim iskustvom i karijerom - započela je Petra, a Dario se na to uvrijedio. - Mislim mogao sam očekivati, nije sad da je bilo totalno iznenađenje. Ona želi starijeg muškarca s novcima i da je vodi okolo, da nije kod kuće i da joj ostavi karticu da može ići u kupovinu - rekao je Dario. Foto: RTL Petra je nastavila sa Stefanom i Markom, a njezin razlog je bio što su obojica ozbiljni u svojoj karijeri. Dario nije shvatio kako bi veza između nje i nekog od njih funkcionirala, ako bi se fokusirali prvo na karijeru. - Slušam i ne vjerujem - zaključio je Dario. Foto: RTL - Sviđa mi se što si ambiciozan u poslovnom smislu, ali tebi je ipak obitelj i zajedništvo s partnericom na višem mjestu, ono što meni nije toliko bitno - poručila je Petra svom suprugu, a on joj je rekao da ne zna kako će ona proći jer smatra da ima prevelika očekivanja. Došao je red i na Darijeve ocjene, a na prvo mjesto je stavio Hedvigu. Petra je smatrala kako je to napravio zato što on želi za sebe odnos koji imaju Hedviga i Zoran. Na drugo mjesto stavio je Sašu, na što se Petra nasmijala i rekla 'bravo'. - Ima tu nešto. Divlja je, ali čini mi se zanimljiva. Zanima me što stoji iza toga svega. Zgodna je i lijepa, moj je tip. Zanima me što se nalazi iza bučne osobe i iza te ljutnje i mržnje. Možda je stvarno luda, a možda je skroz druga osoba - objasnio je Dario svoj izbor, a Petru je stavio na kraj. Foto: RTL - Iskreno, ti si meni draga i poštujem te, ali… Spavam s tobom osam dana u krevetu, a ne dođe mi uopće da te dodirnem… Ne znam kako ću živjeti s tobom još dva tjedna - rekao je Dario i šokirao svoju suprugu. - On je osoba koja jako zamjera, koju sve pogodi. Osjetila sam da je to bila neka mala osveta. Mislim da sam previše obzirna prema drugima i da mi se to ne vraća na dobar način - ispričala je Petra. Dario je s Petrom raspravljao o njezinom odabiru Tihomira kao najzgodnijeg kandidata, ali koliko mu god Petra objašnjavala svoje razloge, on nije mogao shvatiti. Smatrao je da Petra više želi prijatelja nego partnera. - Uvijek sam smatrala ljubav sekundarnom… Nisam imala osjećaj da nešto propuštam. Želim ljubav, želim se zaljubiti, želim biti sretna - priznala je emotivno Petra. Ipak, odlučili su raspravu i teške teme o budućnosti ostaviti sa strane i ostatak dana provesti u smijehu u igraonici te na koncertu. Foto: RTL