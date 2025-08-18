Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile njihove obitelji

Nakon arene u kojoj je Davor napustio imanje, sve je više napetosti uoči finala. "Falit će mi", otkrio je Dario Ivanu u razgovoru. "Dobri smo prijatelji postali, držali smo si leđa, ostao sam sam boriti se protiv tih vukova", zaključio je na kraju Dario. Doroteja i Nikolina zadovoljne su mi što im sve ide po planu. "Teško je, bit će još teže, moramo izbacivati ljude iz našeg klana. Nadam se da neće preosobno shvatiti", zaključila je Nikolina.

Foto: RTL

Dok se ostali vesele i kalkuliraju, Rebecca pokušava zaliječiti ruke, a u tome joj pomaže Mario. "Ruke mi natiču, ne mogu ništa", otkrila je Rebecca. "Divim se Rebecci, tako je žilava. Ruke su joj otečene, bolne, ja to ne bih izdržao. Sve je radila, Rebecca kapa dolje", zaključio je, pak, Mario.

Kriza je završila, a Manuela je ujutro zamijenila Rebeccu u mužnji. Ostali ćaskaju i pokušavaju se dosjetiti što će jesti za doručak. Jutro je počelo u revijalnom tonu, a Mario je posebno sretan jer više ne mora skrivati činjenicu da je prvi finalist. Uskoro su kandidati doznali i tko je drugi kandidat koji ulazi u finalni tjedan.

Foto: RTL

Davor je za kraj postavio novog vođu - Darija! "Ivane, svaka ti čast, dobar si majstor, mnogi su na tvoj račun jeli i pili, ali moram ti reći da previše vjeruješ drugima. Moraš poraditi na manirama", poručio je Davor Ivanu.

"Anđo moja, što reći, ne znam kako si do ovdje dogurala. Ono što sam vidio jest da si mijesila kruh i ponekad napravila nešto za jesti, drugo - ništa", poručio je, pak, Anđi.

Foto: RTL

"Nikolina, prevrtljiva si, lažnjak, glumiš, a ništa si. Vrtiš ljude oko malog prsta, no to će ti se vratiti, povrijedit ćeš mnoge ljude, a to si i dosad napravila", zaključio je Davor o Nikolini. "Dora, isti karakter si kao Nikolina, zato si i pašete. Zabrijale ste skroz u igri, otišle ste negdje gdje niste trebale", rekao je svoje i o Doroteji.

Nakon Davorovog iskrenog ekspozea, Davor je postavio svog prijatelja Darija za vođu. "Dario, ide ti šešir, porokaj ih sve", za kraj je rekao Davor.

"Nije zaslužio biti u finalu", jasna je bila Nikolina o izboru novog vođe. Anđa i Mario komentirali su Davorove riječi za kraj. "Kako su teško podnijeli sve ovo", komentirala je Manuela Dariju.

On se složio. "Rekao je svoje mišljenje. Nekome su njegove riječi teško pale. Odmah je krenuo obrambeni mehanizam", zaključio je Dario. Tijekom razgovora, Dario je otkrio Manueli da je siguran da će ona biti prvi duelist. Pretpostavili su i da je očekuje arena s Rebeccom.

Foto: RTL

Uskoro je uslijedio i jedan od najemotivnijih trenutaka na 'Farmi' dosad. Dok je Darko sa ostatkom obitelji sjedio za obiteljskim stolom, kroz kapiju je stigla njegova - prava obitelj!

Brat, nećakinja, majka, otac - Darko je u nevjerici promatrao svoje najmilije. "Osjećaj je nevjerojatan", otkrio je Darko.

Foto: RTL

"On je moja snaga, puno mi je nedostajao", otkrila je Darkova dirnuta mama. Uskoro je svoju obitelj Darko upoznao i s farmerskom obitelji.

"Kad vidim kako Darko grli svoju mamu, majka sam, jedva čekam da mene moja djeca zagrle. Ljubav je ono što te hrani u životu, kada tako nešto vidiš, shvatiš što je bitno, shvatiš da se radi toga živi. Ništa ne može nadomjestiti zagrljaj tvojih voljenih", komentirala je Anđa kroz suze. Dirnut je bio i Mario, baš kao i Ivan. "Bilo bi mi drago da i ja svoje vidim", zaključio je. Zaplakala je i Nikolina. "Voljela bih vidjeti mamu i tatu. Tek sad vidim koliko mi fale i koliko ih volim", zaključila je.

Stigao je ubrzo Marinko i dao vođi zadatak. Kandidati su dobili zadatak rastaviti sve ono što su sagradili tijekom trajanja showa. "Treba to rušiti na lijep način", zaključio je vođa Dario. "Marinko, bit ćeš ponosan na nas", dodao je.

Foto: RTL

"Ti znaš da te tvoj sin voli", zaključio je Darko tijekom razgovora sa svojom majkom. Nakon provedenog vremena sa svojima najmilijima, Darko se izgrlio s obitelji i dirnuo sve do suza još jednom. "Kad vidim kako je nježan sa svojom mamom, uzmu me jako emocije. Teško mi je, podsjeća me na moju djecu i znam kako majčino srce reagira na dijete i baš me to pogodi. Djeluje mi kao drugi Darko, jako je nježan prema mami. Pokazuje svoju drugu stranu, koja je jako lijepa", zaključila je Anđa.

"Čitav život sam odgajan ljubavlju, poštovanjem. Mama mi je sve u životu, uvijek mi je bila podrška, kao i ja njoj", zaključio je Darko. "Teško mi je, ali drago mi je što sam ih vidio. Nadam se nagradi, da se i ja njima odužim za sve što su mi pružili", dodao je.

Vođa Dario uskoro je ekipi predstavio tjedni zadatak, a dotad Anđa i Manuela spravljaju paprike - dok se iščekuje Hamdijin dolazak, ekipa se snalazi kako zna i umije. Tijekom kuhanja, složile su se da Dario nije zaslužio ulazak u finale.

Za kraj dana, stigao je posjet i Ivanu.

Foto: RTL

Njegova djevojka, punica i prijateljica stigle su dati mu podršku. "Duša mi je ispunjena", otkrio je. Supruga mu je uskoro pokazala i ultrazvuk bebe koju iščekuju, a Ivanu je to bio najveći vjetar u leđa.

