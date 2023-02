Dario za ispriku Petri iz vaze sa seta ukrao cvijeće: Udarao sam ispod pojasa, gadim se sam sebi

Kandidati iz 'Braka na prvu' stigli su na novu ceremoniju u kojoj će se izjasniti ostaju li ili odlaze iz showa. Prije nego što su zajedno sjeli pred eksperte i rekli svoju odluku, djevojke su otišle kod Hedvige.

Osim što su se posvađali Petra i Dario, do sukoba je došlo i u stanu Manuele i Tihomira, kojima više ne cvjetaju ruže. Tihomiru nije jasno zašto je ljuta, a Manueli se ne da objašnjavati jer od sinoćnjeg razgovora s njim nema više o čemu razgovarati.

- Nema kompromisa ni tolerancije, onog što je meni stvarno bitno. Kod Tihomira ispada da je ono što on kaže ili ništa - priznala je Manuela, dodavši da je njihov odnos toliko narušen da su si sad samo poznanici.- Imam mane i moraš ih upoznati - rekao joj je Tihomir, no ona nije bila raspoložena za razgovor.

Petra je na druženju s curama pričala o svađi s Darijom, ali nije išla u detalje.

Saša je željela dati do znanja Petri da nije željela svojim komplimentima upućenim Dariju pokvariti njihove odnose.

- Potapšala sam ga po ramenu kao prijatelj i on je jučer nakon vaše svađe mene zvao da me pita može li spavati kod mene u hotelu… Rekla sam mu da to nije u redu. Ne znam kako je sklopio u glavi da bih ga ja uopće pustila u svoj osobni prostor - priznala je Saša.

I dečki su popričali prije ceremonije. Dario nije prespavao kod Petre pa je na ceremoniju otišao sam. Kad se ujutro probudio, shvatio je što je sve izrekao.

- Mislim da sam pretjerao… Sad je gotovo - iskreno se pokajao.

Dok je pisao odluku bilo mu je teško zbog jučerašnjih riječi i bilo bi mu puno lakše da imaju nekoliko dana prije odluku tako da sve u miru riješe. Petra je prije ceremonije napisala odluku stavljajući sebe na prvo mjesto jer, kako kaže, neke granice postoje.

Bojan i Saša danas nisu imali dvojbi što napisati jer su bili poprilično sigurni u svoje odluke.

Dečki su djevojke čekali napeto i u tišini. Kad su došle djevojke, Dario je Petri poklonio cvijeće koje je ukrao iz vaze sa seta te se ustao i svima se ispričao za jučerašnje ružne riječi, a nakon te isprike uslijedila je isprika za Petru.

- Stvarno oprosti, gadim se sam sebi, iskreno… Udarao sam ispod pojasa. Žao mi je i nadam se da ćeš mi moći oprostiti - priznao joj je Dario, a ostali su kandidati ostali zadivljeni njegovom gestom.

- Nisam očekivala… Ne znam je li bio iskren, vjerujem da je. Imam osjećaj da nisam sigurna - priznala je Petra, prihvatila ispriku i zagrlila ga.

Kao prvi par na razgovor kod eksperata došli su Lorena i Stefan.

