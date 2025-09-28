Darko iz 'Ljubavi na selu' našao sreću dalje od kamera: 'Poslala mi je poruku. Svidio sam joj se'

Darko Školnik na televizijskim ekranima tražio je ljubav, ali put ga je odveo u neočekivanom smjeru. Poljoprivrednik iz Hagnja, kroz godine je postao jedno od najprepoznatljivijih lica showa 'Ljubav je na selu'. Prošao je kroz uspone, razočaranja i kratkotrajne romanse, no nikada nije gubio vjeru da će pronaći osobu s kojom će dijeliti svakodnevicu i planirati zajedničku budućnost.

Njegova priča počela je još u osmoj sezoni, kad je pokušao osvojiti srce farmerice Marine Peštaj. Iako tada nije ostvario romansu, iskustvo ga je dodatno motiviralo. U 17. sezoni ponovno je stao pred kamere, ovaj put u ulozi farmera, nadajući se da će među kandidatkinjama pronaći životnu suputnicu. Tada je posebnu pažnju privukao odnos s Anamarijom - od romantičnih trenutaka do putovanja koja su ulijevala nadu u sretan kraj. No, ona mu je na kraju priznala da ga vidi samo kao prijatelja, a svoju je sreću pronašla u pomirenju s bivšim suprugom, a kasnije i braku s mlađim partnerom.

Nakon toga uslijedila je i kratka romansa s Milenom, ali Darko je brzo shvatio da među njima nema iskrene povezanosti. Razočaranja su bila bolna, no iz svake situacije izlazio je s osmijehom i vjerom da ga prava ljubav tek čeka.

I dočekala ga je, ali izvan kamera. Nakon završetka emisije, među brojnim porukama podrške izdvojila se jedna. Javila mu se Zagrepčanka koja ga je pratila kroz show i u njemu prepoznala toplinu, iskrenost i jednostavnost. Njihova dopisivanja ubrzo su prerasla u susrete, a poveznice koje su otkrili učvrstile su njihov odnos.

- Javila mi se porukom. Svidio sam joj se zbog svog karaktera i naravi - otkrio je Darko tada u ekskluzivnom intervjuu za RTL.hr, dok Zagrepčanka već razmišlja o tome da ga trajno 'dovuče' natrag u Hrvatsku.

- Privuklo me sve kod njega. Njegov karakter, ponašanje, iskrenost i nježnost. Oduševljava me njegova ljubav prema prirodi i cvijeću, te način na koji cijeni svoj vrt i kuću. Planiram ga dovući u Hrvatsku - rekla je.

Njihova veza danas raste bez pritiska reflektora - polako, ali sigurno. Par svakodnevno planira zajedničke korake, a Darko ne skriva sreću i priznaje da ozbiljno razmišlja o povratku iz Nizozemske kako bi započeli zajednički život. Čini se da je farmer iz Hagnja napokon pronašao ono što je toliko dugo tražio - ljubav koja je istinska i postojana.