Darko je otkrio da je zaljubljen u Milenu i poljubio je, a Riva se morala premjestiti za drugi stol

Nakon uzbudljive sezone, u 'Ljubav je na selu' ostalo je još samo odraditi završne susrete na koje stižu sve kandidatkinje sedmorice farmera.

Kao i uvijek, kandidatkinje su odabrale najljepše modne kombinacije za crveni tepih. I dok su neke bile spremne osvajati, druge su bile spremne za završni obračun.

- Sredila sam se za sebe jer me moj farmer jako razočarao - poručila je Brankica.

- Došla sam s ne baš dobrim osjećajem... Ovdje ne očekujem ništa, došla sam ispoštovati. Za našu farmu, apsolutno me ne zanima - Riva je bila potpuno ravnodušna.

Foto: RTL

- Što se tiče Ive i mene, nije još gotovo, borba još traje, vjerujem da ćemo naći vremena da porazgovaramo o našem odnosu - dodala je i Tamara.

- Bit će svašta nešto napeto. Reći ću Željku neke stvari - najavila je Vesna.

- Ne očekujem ništa, ali znam da će svi govoriti da sam ja kriva - najavila je i Klara Perko susret sa svojom ekipom s farme.

Foto: RTL

Okupljene dame pozdravila je voditeljica Anita Martinović i najavila prvog farmera – Iliju, koji je stigao u ličkoj nošnji i sve oduševio.

- Nema više poljubaca, sad smo baš kao pravi prijatelji - pohvalila se Ruža, a farmer se najviše razveselio susretu s Mirjanom, koja mu se i ispričala zbog nekih ružnih riječi koje mu je izrekla na imanju.

Foto: RTL

Idući farmer na redu bio je Toni. Vivien i Maria poručile su da mu ništa ne zamjeraju, a Valentina da su i dalje sretno zaljubljeni.

- Od početka je to kod njih krenulo na prvi pogled i on je kod toga ostao, nije švrljao... Možda je to poruka drugim muškarcima da kad im se jedna cura sviđa, da ne treba ići uokolo - kazala je Maria.

Foto: RTL

Ivine dame čekale su svog farmera, no priznale su da su razočarane njegovim ponašanjem.

- Puno obećanja, malo djela. A ja sam se stvarno trudila i htjela sam da to uspije - poručila je Tamara.

Katica je kazala kako zamjera Rivi što je pričala da je Ivo bez ičega, no Riva se žestoko branila. Katica je tražila i Mileninu potvrdu, no dobila je samo šutnju.

- Vi ste meni to rekle kad sam došla, nisam imala pojma ni o čemu - vikala je Riva, koja je na Ivinu farmu stigla naknadno.

- Rivu ne smatram dijelom ovoga tima nego provokatorom - zaključila je Milena.

Foto: RTL

Katica je otkrila da se čula s farmerom koji joj je priznao da mu je žao što nije nju odabrao za odlazak na romantično putovanje.

Nakon ulaska, Ivo je poručio da će se ispričati svima tko god to želi. Riva se odbila s njim i pozdraviti i rukovati, a farmer je kao poklon za svoje dame svakoj dao jednu – bananu.

- Majmun dijeli banane - oštro je zaključila Riva.

U jednom trenutku svađa za stolom je toliko eskalirala da je Riva premještena za drugi stol, Katica je plakala, a Milena je branila čast svih okupljenih.

Unatoč nesuglasicama sa Zlatkom na njegovom imanju, Bernardica, Antonija i Blanka priznale su da su se njih tri dobro zabavile.

- Imamo zamjerke... Mogu oprostiti, ali ne zaboravljam. Mislim da je to prešlo granicu, gospodin u tim godinama ne bi se trebao tako ponašati - poručila je ipak Blanka.

- Kako su se one ponašale, tako sam se ja prema njima. Ne bih ništa mijenjao - kazao je farmer, dodavši da su one za sve krive, a nije im pružio ni ruku kad je sjedao za stol.

Foto: RTL

Na redu je bio i Ivica, a za njegovim stolom nedostajala je Ilona. Ivana je rekla da zna pozadinu priče, no neće otkriti razlog.

- Fali nam Ilona, čuo sam da je bolesna... Slabo smo u kontaktu, desile su se neke stvari... Nisam ja opet toliko ni ružan i još sam relativno mlad. Mislim da prava mene čeke - poručio je farmer da je još uvijek slobodan i optimističan.

Idući je u prostoriju ušao Željko, a Vesna mu je od početka željela postaviti jedno pitanje. Kazala je da je kao domaćin bio nezainteresiran za nju, no Marija joj je kontrirala i nahvalila ga. Vesna mu je odbila pružiti i ruku.

- Želim vam svu sreću ovog svijeta, ali krivo mi je... Da si išta htio s jednom od nas, drugačije bi se ponašao prema nama - kazala mu je Vesna.

- Zaručili smo se, sto posto će biti svadba sljedeće godine i otići ćemo u inozemstvo živjeti - poručio je okupljenima Željko.

Foto: RTL

Šećer na kraju bio je Darkov stol i njegove dame. Brankica je priznala da se od snimanja nisu čuli, a Anamarija da su ostali dobri prijatelji. Gabrijela je, pak, rekla da se farmer promijenio nagore, a ne zna zašto:

- Nešto se drastično promijenilo, čekamo da nam kaže što!

Sve je to s grimasama i ismijavanjem pratila Milena, s kojom se farmer povezao na druženju parova u Istri.

Foto: RTL

Darko je kazao da se zbog posla rjeđe javlja svojim kandidatkinjama te da Brankici još nije oprostio što je rekla da bi rušila njegovu kuću i na tom mjestu sagradila montažnu: 'To me povrijedilo! Ideš doma, za mene ne postojiš!'

Brankica ga je odbila pozdraviti, a on ju je zamolio da napusti stol jer u tom slučaju nije dobrodošla u njegovu društvu.

- Jako me razočarao kao čovjek - poručila je Brankica, a Darkova odrješitost i povišeni ton sve je iznenadio.

Darko je obznanio da je sretno zaljubljen u Milenu, pao je i poljubac te se ona pridružila njihovu stolu.

Foto: RTL