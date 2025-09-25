Obavijesti

SUDAR U BEOGRADU

Darko Lazić nakon nesreće: 'Svi smo živi i zdravi! Nije bilo niti alkohola niti drugih supstanci...'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Antonio Ahel

U prometnoj nesreći u Beogradu je ozlijeđen pjevač Darko Lazić. S njime je u autu u trenutku sudara bila i njegova supruga Katarina. On je rekao da su dobro i objasnio da je izgubio kontrolu nad autom i zabio se u bus

Srpski pjevač Darko Lazić ozlijeđen je u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo nešto nakon ponoći u četvrtak u Beogradu. Kako doznaje Telegraf, prema nalogu tužiteljstva, Laziću su uzeli krv i urin na analizu kako bi vidjeli je li vozio pod utjecajem alkohola ili droge. Navodno, do nesreće je došlo kada je Lazić svojim automobilom marke Mercedes udario u autobus. U autu je u trenutku nesreće bila i njegova supruga Katarina. 

Lazić se oglasio za Blic i poručio kako su i on i njegova supruga dobro. 

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi prenijeli da sam bio u alkoholiziranom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikome ništa, preživjeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam zadobio ozljede glave, ništa strašno - rekao je Lazić za Blic. Dodao je i kako je njegova supruga Katarina dobro, a zatim objasnio kako je došlo do nesreće. 

VRAĆALI SE S PROMOCIJE VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!
VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!

- Padala je kiša, udario sam u autobus. Nitko nije bio u autobusu, nitko nije ozlijeđen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja dozvoljene brzine, idemo dalje - poručio je. Lazić je ispričao i kako su u jednom trenutku odvojili njega i suprugu, no da se toga ne sjeća jer nije bio pri svijesti. 

- Ja samo znam kada sam došao u bolnicu i kada sam vidio sebe u ogledalu i da imam porezotine po glavi, doktor mi je rekao da nije toliko strašno koliko je moglo biti - rekao je Lazić i napomenuo da 'alkohola i nedozvoljenih supstanci nije bilo'. 

