Darko Lazić pobjegao iz toplica da proslavi curin 20. rođendan

Darko Lazić (27), piše Blic, od ozljeda koje je zadobio u teškoj prometnoj nesreći prije tri mjeseca oporavlja se u toplicama 'Koviljači'.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202213 / ]

Srbijanski pjevač, međutim, ponovno je privremeno prekinuo lječenje. Toplice je napuštao već nekoliko puta, a prošli put prije nekoliko dana kada je sa svojom djevojkom Marina Gagić (20) slavio prvu godišnjicu veze.

Foto: Instagram

Ovaj put je Marina također bila razlogom njegova napuštanja toplica. Lazić je doktorima ovaj put poručio da sa svojom trudnom zaručnicom želi proslaviti njen 20. rođendan.

Marina je za rođendan dobila tortu s ispisanim slovom 'M', a proslavili su ga u intimnoj atmosferi.

Foto: Instagram

Budući da par očekuje dijete, Marina je odlučila pripaziti sa slavljem, dok je Darko, s druge strane, prije nekoliko dana razljutio fanove jer se opustio. Primijetili da pjevač ponovno pije, iako je obećao da će se nakon nesreće zauvijek odreći alkohola.

- Rekao si da više nećeš piti. Čestitam vam, ali bi ti ipak bilo bolje da se 'ostaviš' alkohola - napisao mu je jedan zabrinuti pratitelj, a njegovim komentarom složili su se mnogi.

- Jako ste pametni, ne razumijem da netko tko nosi bebu pije alkohol, a mislim, Darko, da ti je Bog dao još jednu šansu pa je dobro iskoristi u životu, ostavi se tog otrova - napisao je drugi pratitelj.



Lazić je prije mjesec dana šokirao liječnike kad je bez dopuštenja iznenada napustio rehabilitacijski centar u kojemu se nalazio.

Gagić je ostala trudna prije Darkove prometne nesreće, a da je u drugom stanju saznala je dok je pjevač bio u bolnici. Marina je, u to vrijeme, konstantno bila uz Lazića.

Foto: Privatni album

Bez obzira na to koliko je vremena proveo u bolnici oporavljajući se, Darko tvrdi da mu je prošla godina ipak bila najbolja godina u životu.

- Dobit ću sina. Marina je trudna, tako da je to za mene najvažnija i najvrjednija stvar koja mi se dogodila u 2018. godini. S druge strane, zahvalan sam Bogu što me čuvao i što sam živ. Dogodilo se što se dogodilo. Idemo dalje i to ostavljam iza sebe - otkrio je Lazić nedavno za srpski Kurir i usput obećao da će životne navike pokušati 'dovesti u red'.