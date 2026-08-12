Datum vjenčanja Georgine i Ronalda nije bio slučajan: Evo zašto su baš taj dan odabrali...

Tiho i bez pompe vjenčali su se Cristiano Ronaldo (41) i Georgina Rodriguez (32), a slavlje o kojemu se mjesecima nagađalo bilo je sve samo ne glamurozno i raskošno. Naime, jedan od najboljih nogometaša na svijetu i njegova partnerica influencerica izrekli su sudbonosno “da” na intimnoj i privatnoj ceremoniji na kojoj su sudjelovali njihovih petero djece, a sve se zbilo u Cascaisu u Portugalu.

Prethodno se nagađalo kako će se par vjenčati prošlog vikenda u Ronaldovu rodnom Funchalu na Madeiri. Zbog toga se u subotu pred katedralom okupilo više od 2000 ljudi kako bi iz prve ruke vidjeli Ronalda i njegovu mladu ispred oltara. No kad su stigli mladenci, zaljubljeni lokalni par, šok je bio obostrani. Obožavatelji su ostali razočarani, a mladenci iznenađeni svjetinom koja im je praktički priječila odlazak na vlastito vjenčanje.

No ne čudi da su Ronaldo i Georgina za svoj veliki dan izabrali baš Cascais, zato što je upravo taj romantični grad nedaleko od Lisabona, koji zapljuskuju valovi Atlantskog oceana, za njih posljednjih godina postao obiteljski dom u Portugalu. Ondje su nedavno kupili i uredili luksuznu vilu u ekskluzivnoj četvrti Quinta da Marinha.

Iako se nagađalo kako će “vjenčanje godine” biti medijski eksponirano, Ronaldo i Georgina vješto su se sakrili od očiju javnosti kad su se zavjetovali na vječnu ljubav. Vijest su objavili sami, u utorak navečer na Instagramu, uz jednostavnu fotografiju njihovih ruku.

U prvom planu je vjenčano prstenje. Uz fotografiju su u opis stavili svoje inicijale i srce između njih. U isto je vrijeme vijest za DailyMail potvrdio i Ronaldov predstavnik, koji je otkrio detalje ceremonije. "Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez danas su se vjenčali na građanskoj ceremoniji u Cascaisu u Portugalu te su sad službeno suprug i supruga", poručio je predstavnik.

Dodao je kako je riječ o privatnom i intimnom trenutku na kojem je sudjelovalo njihovih petero djece. Georgina i Ronaldo zajedno imaju dvije kćeri - Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu, dok Georgina sudjeluje u odgoju Ronaldove djece koju je dobio putem surogat majčinstva, Cristiana Jr. te blizanaca Eve i Matea. Obitelj je 2022. doživjela tešku tragediju, kad je tijekom porođaja preminuo njihov sin Ángel, Bellin blizanac.

Georgina je ranije govorila da nije osoba koja želi veliku svadbu, a Ronaldo je 2025. na pitanje o vjenčanju rekao da planiraju ceremoniju nakon Svjetskog prvenstva i da će poštovati njezinu želju za privatnošću, što je, izgleda, i učinio.

Datum vjenčanja poznatog para nije slučajan. Svoju su ljubav odlučili okruniti brakom točno godinu dana nakon zaruka, koje su bile 11. kolovoza 2025. godine. Tad je glavna tema bio golemi dijamantni zaručnički prsten s kojim je Ronaldo nakon čak devet godina veze zaprosio svoju Georginu. I tad je par sam podijelio sretne vijesti sa svijetom. Uz fotografiju golemog ovalnog dijamanta na Instagramu Georgina je napisala: "Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima". Njegova vrijednost procijenjena je na između dva i tri i pol milijuna dolara.

No vjenčano prstenje u suprotnosti je s raskošnim zaručničkim dijamantom, koji je ipak vidljiv na pozadini fotografije s vjenčanja, na drugoj ruci Georgine. Jednostavne zlatne vere koje simboliziraju vječnu uzajamnu ljubav minimalističkog izgleda kriju srž njihova odnosa, a odraz su velike ljubavi koja ipak ne počiva na bogatstvu ni slavi.

No činjenica je da je Ronaldo itekako bogat, a već je prije nego što je upoznao Georginu 2016. godine imao golemo bogatstvo. Forbes ga je 2026. procijenio na 1,2 milijarde američkih dolara, dok Bloombergova procjena ide do oko 1,4 milijarde.

Georgina je, s druge strane, prilikom upoznavanja Ronalda radila kao prodavačica u Guccijevoj trgovini u Madridu. U međuvremenu je izgradila vlastitu karijeru, a njezino se bogatstvo procjenjuje na najmanje desetak milijuna dolara, iako se u pojedinim izvorima spominju i znatno veći iznosi. Ta golema razlika u nulama s kojima raspolažu Ronaldo i Georgina nameće pitanje predbračnog ugovora. Iako ni jedno ni drugo nisu o tome ništa rekli, pretpostavlja se da su se prije sklapanja braka “osigurali”.