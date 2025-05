David Attenborough povodom 99. rođendana o dokumentarcu: 'Približavam se kraju života...'

Legendarni prirodoslovac i televizijski autor Sir David Attenborough 8. svibnja obilježit će svoj 99. rođendan, a tim povodom objavljen je i novi dokumentarac 'Ocean with David Attenborough'.

U njemu se slavni Britanac osvrće na globalne probleme koji pogađaju mora, uključujući prekomjerni ribolov i ozbiljno oštećenje koraljnih grebena. Unatoč izazovima, film šalje poruku nade jer, kako Attenborough poručuje, oceani se mogu obnoviti u svoje prijašnje, gotovo zaboravljene veličanstvene oblike.

U dokumentarcu se prisjeća promjena koje su nastupile kroz desetljeća u načinu na koji ljudi gledaju na more, uspoređujući današnje razumijevanje s onim iz vlastite mladosti.

- Kad sam prvi put ugledao more kao dječak, ocean se smatrao golemom divljinom koju treba ukrotiti i ovladati njome za dobrobit čovječanstva - prisjetio se.

- Sada, dok se približavam kraju svog života, znamo da je istina upravo suprotna. Nakon što sam gotovo stotinu godina živio na ovom planetu, shvaćam da je najvažnije mjesto na Zemlji zapravo more - nastavio je.

Film prikazuje more ne samo kao prirodni fenomen, već kao ključni element u borbi protiv klimatskih promjena.

- Ako spasimo more, spašavamo naš svijet. Nakon što sam proveo cijeli život snimajući našu planetu, siguran sam da nema ničeg važnijeg - poručuje Attenborough.

Njegova karijera započela je još davne 1953. godine, kad se prvi put pojavio na televiziji u emisiji 'Animal Patterns' na BBC-ju. Već sljedeće godine vodio je vlastiti program 'Zoo Quest', kroz koji je tijekom sedam sezona obišao brojne egzotične lokacije, uključujući i otoke Bornea, sve do 1963. godine.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Dvije godine nakon završetka serijala, preuzeo je vodstvo nad tada novim televizijskim kanalom BBC 2, koji je s emitiranjem krenuo samo godinu dana ranije. Tijekom četiri godine na čelu tog kanala, pokrenuo je dokumentarni serijal 'The World About Us', koji je bio emitiran gotovo dva desetljeća.

U kasnijim desetljećima, posebno tijekom 70-ih i 80-ih, Attenborough se ponovno posvetio terenskom radu i televizijskim serijalima, istražujući regije poput Nove Gvineje, Sredozemlja i Nizozemske. Ulaskom u novo tisućljeće, svjetsku je slavu dodatno učvrstio kao zaštitno lice i glas serijala 'Planet Earth' koji je u tom razdoblju postao jedno od najznačajnijih djela o prirodi ikad snimljenih.