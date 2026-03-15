David Balint u Tvoje lice zvuči poznato nasmijao žiri i publiku: Evo kako je nastup izgledao

David Balint nakon moderne pop energije Dua Lipe u prvoj epizodi, u drugoj se transformirao u regionalnu zvijezdu Teu Tairović. Na pozornicu je donio ritam, ples i puno energije te podigao atmosferu.

Publika je reagirala na svaki pokret i ritam.

- Vidi se da si radio… Puno u teretani si radio i onda su ti se kukovi malo fiksirali... Čim si se okrenuo, ja sam prepoznao da je to Tea nekih 85 posto... Što se tiče izgleda i glasa, ovo nema dalje - rekao je Enis.

- 90 posto Tea Tairović... Davide, vidi se da si beskrajno uživao... Zabavio si nas, zabavio si publiku. Ja sam siguran da su se zabavili i od srca nasmijali - kazao je Mario.

- Ja tebe želim što više gledati u ovim ženskim transformacijama. Tebi to toliko dobro leži. Ti osim što si odličan pjevač, ti si tako dobar zabavljač... Ti se tako dobro nosiš s tim, tako dobro barataš cijelom scenom da je to užitak za gledati - komentirala je Martina.

- Vidi se da iza ovoga stoji golem trud, velika marljivost, volja, želja, upornost - izjavio je Goran.