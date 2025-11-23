David Beckham iznenadio je suprugu Victoriju: Pogledajte potez koji je oduševio fanove

Blagdanska atmosfera polako ulazi u dom obitelji Beckham, a čini se da je prvi korak ove godine napravio upravo David Beckham. Na društvenim mrežama, njegova supruga Victoria podijelila je story koji je odmah oduševio brojne obožavatelje.

- Davidovo veliko iznenađenje - napisala je Victoria u opisu storyja.

Inače, nedavno su Beckhamovi proslavili titulu viteza uz skupo vino i poseban jelovnik Gordona Ramsayja. Da je David postao vitez i da je na njega ponosna, Victoria se pohvalila i na svojim društvenim mrežama. Ranije se pojavila priča i o Davidovoj aferi, i iako ljubavnica tvrdi drugo, Victoria nikada nije potvrdila šuškanja o Davidovoj romansi.

No, unatoč svemu, Victoria je Davidu ranije čestitala 50. rođendan, a uz čestitku mu je napisala i vrlo romantičnu poruku.

Sve u svemu čini se da je nekadašnji nogometaš preuzeo ulogu glavnog božićnog dekoratera u obitelji. No, bez obzira na to tko je pravi mastermind iza blagdanskih dekoracija, jedno je sigurno - Beckhamovi su još jednom pokazali zašto su jedan od najomiljenijih celebrity parova.

