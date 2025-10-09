David Beckham ponosan je na suprugu Victoriju, no najstariji sin nije bio uz nju na veliki dan

Bivši nogometaš David Beckham objavio je na svom Instagramu predivnu posveti svojoj supruzi, dizajnerici i bivšoj članici Spice Girls, Victoriji Beckham. Par je zajedno bio na premijeri Victorijine dokumentarne serije koja se počinje prikazivati na Netflixu, a David je istaknuo kako će njezini obožavatelji napokon shvatiti kakva je ona zapravo.

- Puno te volimo i jedva čekam da ljudi pogledaju dokumentarnu seriju kako bi shvatili koliko si topla, nježna i radišna osoba. Svi smo ponosni na tebe - napisao je David u objavi.

Beckham, koji i sam ima vrlo uspješnu dokumentarnu seriju na Netflixu, na crvenom tepihu se prije premijere fotografirao sa svojom čitavom obitelji, a nije skrivao koliko je ponosan na svoju suprugu. Uz Victoriju i Davida Beckhama na premijeri su bili sinovi Romeo (23) i Cruz (20) te njegova djevojka Jackie Apostel (29), kao i njihova sestra Harper (14). Najstariji sin iz obitelji Beckham, Brooklyn, nije se sa suprugom Nicolom Peltz pojavio na premijeri. Svađa u obitelji traje već više od godine dana, a Brooklyn još uvijek nije izgladio odnose sa svojim roditeljima.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Victoria Beckham je u svom govoru na premijeri zahvalila svojoj obitelji, grupi Spice Girls, roditeljima, bratu, sestri, svima bliskima. Unatoč činjenici da joj najstariji sin nije došao na premijeru, Victoriju su podržali brojni članovi obitelji, kolege i prijatelji.

Na premijeri su se pojavile Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton i Melanie Chisholm, no Melanie Brown nije uspjela doći te Spice Girls nisu bile u punom sastavu. Djevojke ne kriju da su i dalje bliske prijateljice te su često u kontaktu.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Victoria nije skrivala koliko je ganuta cijelom večeri.



- Ponosna sam na sve što smo zajedno izgradili i zahvalna sam što mogu ovdje večeras biti s cijelom svojom obitelji. Hvala i nevjerojatnim ljudima koji su radili naporno da ova dokumentarna serija ugleda svjetlo dana - iskrena je bila dizajnerica.

Dokumentarna serija prati Victoriju Beckham tijekom njezine revije na Tjednu mode u Parizu prošle godine, što je ujedno i vrhunac njezine dizajnerske karijere. Gledatelji će moći ući iza kulisa modne revije, vidjeti kako se Victoria priprema za nastup te brojne detalje. U seriji je prikazan i cijeli životni put nekoć popularne pjevačice, od Spice Girls preko žene nogometaša pa sve do modne dizajnerice koja se profilirala u modnom svijetu.

Svjetska premijera dokumentarne serije jednostavnog naziva "Victoria Beckham" održala se u Londonu u srijedu, 8. listopada.