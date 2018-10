David Garrett publici pričao na hrvatskom i poveo svoju mamu

David Garrett (37), jedan od najuspješnijih pop i crossover violinista, svirao je sinoć preko dva sata sa svojim pratećim bendom u zagrebačkoj Areni. Njemačko-američki virtuoz svoj 'Explosive live' show počeo je točno na vrijeme, a za uvodnu pjesmu izabrao je 'This Is What It Feels Like' DJ-a Armina Van Buurena.

- Dobra večer, Zagrebe. Uzbuđen sam i drago mi je što sam prvi put ovdje s bendom. Hvala svima što ste došli - obratio se Garrett publici na hrvatskom jeziku i izazvao oduševljenje i pljesak.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Violinist je za stage odabrao 'casual' majicu i traperice, a svoju dugu plavu kosu svezao je i pokupio u maramu. Publiku je oduševio izvedbama hitova poput 'Purple Rain' glazbenika Princea, 'Let It Go' iz animiranog Disneyjevog filma 'Snježno kraljevstvo', naslovnu pjesmu 'Istjerivača duhova', 'Bitter Sweet Symphony' skupine The Verve, 'Born In The U. S. A.' glazbenika Brucea Springsteena i mnogih drugih.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

David je svaku pjesmu ukratko najavljivao, a tijekom nastupa je nekoliko puta prošetao među posjetiteljima u dvorani. Jednu od svojih najdražih skladbi 'Midnight Waltz' posvetio je majci, američkoj primabalerini Dove Garrett, koja ga i prati na ovoj svjetskoj turneji te je bila u dvorani.

- Obično me svi pitaju koja mi je najdraža pjesma, a ja ne znam taj odgovor. Sve su mi drage. No znam koja je pjesma najbolja mojoj mami. Uvijek pleše na 'Midnight Waltz' kada je zasviram doma - rekao je glazbenik.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Publika je nakon svake pjesme Garretta nagradila velikim pljeskom, a svjetla mobitela poslužila su fanovima umjesto upaljača.

- Trebat će nam pomoć za ovu pjesmu - rekao je David na hrvatskom jeziku kada je najavio posljednju izvedbu večeri, 'They Don't Care About Us' kralja popa Michaela Jacksona. Na samom kraju koncerta djevojčica iz publike mu je donijela cvijeće, a on se našalio i upitao prve redove 'kako je samo uspjela proći zaštitare'.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Garretta je neumorna publika zvala na bis, a koncert u Zagrebu, kako je rekao, posebno ga je veselio jer je prvi put nastupio u najvećoj hrvatskoj dvorani.

- Volio bih se vratiti u ovaj grad i bolje ga doživjeti jer na turneji nemam baš puno vremena za razgledavanje. Uspio sam posjetiti centar grada koji me očarao - rekao je Garrett.

Biografija ovog karizmatičnog umjetnika je impresivna. Prvu violinu dobio je s četiri godine, a već s 13 postao je najmlađi solist koji je potpisao ekskluzivni ugovor s prestižnom diskografskom kućom Deutsche Grammophonom.

U Guinessovu knjigu rekorda upisao se kao najbrži violinist na svijetu. Svjetski rekord obarao je dva puta. Za 66.56, odnosno 65.26 sekundi bez greške je odsvirao 'Bumbarov let' Nikolaja Rimskog-Korsakova što ga svrstava u sam vrh svjetskih glazbenika.

Foto: Promo

Garrett izgledom mnoge podsjeća na Kurta Cobaina, a zahvaljujući talentu i virtuoznosti nosi nadimak 'vražji violinist'. Poznat je po tome da mu koncerti više izgledaju kao rock spektakli nego oni klasične glazbe. To je i pokazao na nastupu pred hrvatskim obožavateljima, koji su ga ispratili ovacijama.

Foto: Promo

Tema: Muzika