Davor Bilman pozirao je za Cafe kao agent 47: Nemam hrabrosti za prijavu u 'Supertalent'...

Uskoro počinje 12. sezona 'Supertalenta', a tim povodom za Cafe je o showu govorio Davor Bilman. On je već osmu sezonu u žiriju, otkriva nam kako se slaže s ostalim članovima žirija, koji su kriteriji za dodjelu Zlatnoga gumba, kako usklađuje privatno i poslovno...

- Sam se vjerojatno nikad ne bih pojavio na pozornici kao što je naša u 'Supertalentu' jer nemam dovoljno hrabrosti za to. A kad bih mogao doći s nekim, svakako bih poveo svoje kolege iz žirija - rekao nam je Bilman.

Pročitajte analizu serije 'Terminal List: Dark Wolf', a razgovarali smo i s Mineom o velikom koncertu koji će 17. rujna imati u zagrebačkoj dvorani Lisinski, a kojim će proslaviti 30 godina karijere.

- Nekad me pjesma 'Vrapci i komarci' živcirala - priznala nam je pjevačica.

Zagreb: Pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea | Foto: ilustracija - Sandra Simunovic/PIXSELL

Saznajte što nas očekuje u novoj sezoni kulinarskog showa 'MasterChef', u kojem će se predstaviti oko 70 kandidata. U Vremeplovu smo se prisjetili Grace Kelly, princeze od Monaka, koja se zbog titule odrekla uspješne glumačke karijere...

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA