Dea se vratila na posao: 'Sve se može izgurati s osmijehom'

Srpska voditeljica Dea Đurđević (27), na koju je naletio autobus i otkinuo joj ruku, nakon četiri i pol mjeseca ponovno je u studiju Pink televizije. Vodila je jutarnji program s kolegom Predragom Sarapom, prenosi Kurir.

- Meni kao da nikad nisi bila odsutna - rekao joj je kolega, a ona mu je odgovorila:

- I ja se tako osjećam. Dočekali su me s pljeskom.

Dea je čestitala kolegi što je svako jutro ustajao u pet i vodio program.

- Bilo je teško, ponekad i tužno. Bilo mi je nekad neizdržljivo da sve to guramo i uvijek sam se ponašao kao da si tu - rekao je Sarapa sa suzama u očima te naglasio kako neće zaplakati.

Dea se nije u potpunosti oporavila, još ju čekaju terapije i rehabilitacija.

- Imala sam mnogo operacija da bih sačuvala život, to su višestruke povrede. Ruka mi je bila amputirana, trtična kost, noga mi je bila paralizirana... Bile su to teške povrede i sve se to može izgurati s osmijehom. Kolege, majka, baka, prijatelji, svi ljudi su mi dali podršku - ispričala je.