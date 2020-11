Dean Dvornik o poslu u Americi: 'Spavam u vozilu, sa ženom se čujem preko društvenih mreža'

Glazbenik je otišao u Ameriku gdje radi kao vozač kamiona. Naviknuo se na svoju dnevnu rutinu, a plan mu je vratiti se u Split 29. studenoga te ponovno otići u Chicago 17. ožujka sljedeće godine

<p>I splitskog glazbenika <strong>Deana Dvornika</strong> (57) pogodila je kriza zbog pandemije korona virusa. Dobio je ponudu prijatelja da počne raditi u Americi. Nije se premišljao. Sada živi u Chicagu i radi kao vozač kamiona. </p><p>- Na odlazak u Ameriku sam se odlučio jer sam drugi put dobio zelenu kartu, jednom sam je izgubio jer se nisam vratio u Ameriku prilično dugo. Neću si više dopustiti taj bezobrazluk da izgubim nešto vrijedno kao što je američka radna dozvola ili zelena karta. Što se tiče moga trenutačnog posla vozača, nitko me nije zvao. Kad sam došao, moj prijatelj Bajro Kršo, također vozač, odveo me u Midwest Freight Express INC i upoznao s vlasnikom tvrtke Bezrudinom Livadićem. Potpisao sam ugovor i sutradan počeo voziti - ispričao je Dean za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/dean-dvonik-o-novom-poslu-nekad-sam-danima-na-putu-spavam-u-kamionu-na-odmoristu-1445123" target="_blank">Večernji list</a>.</p><p>Brzo se prilagodio novoj dnevnoj rutini. Dvornik u jutro dobije poziv za turu, a kaže kako vožnja ponekad može trajati i do 10 sati. </p><p>- Spavam u vozilu na odmorištu ili na benzinskoj crpki i čekam novu turu. Tako se zna dogoditi da na putu budem od ponedjeljka do petka. Dosta vozača dnevno prijeđe i po 1200 kilometara, ali ja ne idem u te brojke jer nije u šoldima sve - dodao je Dean koji kaže kako se na američke ceste odavno priviknuo. </p><p>Dean se u Chicagu redovito viđa sa sinom <strong>Borisom</strong> i kćeri <strong>Arianom</strong> (27), a sa suprugom <strong>Ivanijom</strong> i sinom <strong>Marvinom</strong> (7) čuje se preko društvenih mreža.</p><p>- Gledaju kamo putujem, što jedem, kad idem spavati, vidimo se kad se probudim. Sad je to bar lako. Plan je da se vratim u Split 29. studenoga, a ponovno ću otići u Chicago 17. ožujka 2021. - rekao je Dvornik. </p><p>Što se tiče pandemije korona virusa, Dean kaže kako se Amerikanci pridržavaju svih mjera. </p><p>- Ljudi nose maske u većim gradovima kad ulaze u zatvorene prostore i toga se strogo drže. U Chicagu vidim ljude same u autima s maskom na licu, što je smiješno. Mislim da je to samo malo jači oblik gripe, pri čemu maska ne pomaže nego samo odmaže. Mislim da je distanciranje sasvim dovoljno - ispričao je glazbenik.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br/> <br/> </p>