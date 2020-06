Dean Kotiga izgubio novčanik pa mu žena vratila na adresu: Odlučio ju je počastiti vinom

<p>Lovac iz kviza 'Potjera' <strong>Dean Kotiga </strong>(33) izgubio je novčanik, ali to je shvatio tek kada su mu ga vratili na kućnu adresu. Cijelu situaciju opisao je na društvenim mrežama te je pohvalio nalaznicu i darovao joj je bocu vina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dean Kotiga rješavao test iz osnovne škole</strong></p><p>- Znači na portafon upravo pozvonila žena da mi je našla novčanik pa bi ga vratila. Ja, naviknut na prankove i za*ebavanja, prvo ne vjerujem pa potražim, bome ga nema. Uzmem bocu vina i spustim se, vidim fakat novčanik. Razgovor, zahvala, vino, jedva ga je uzela, kaže 'nemojte me zezati' - napisao je Dean. </p><p>Žena mu se najprije javila na službenu stranicu na Facebooku, ali on nije vidio poruku pa je došla na adresu.</p><p>- Ne gledam to uopće jer dnevno stiže previše toga. Kaže muž htio nositi na policiju, ali ona zavirila na osobnu i donijela na adresu. Respect - kaže Dean.</p><p>Budući da nije vidio da mu nedostaje novčanik, lovac iz 'Potjere' nije ni kontaktirao banku kako bi blokirao kartice.</p><p>- Žena mi je rekla da se nada da je stigla prije nego sam počeo zivkati za blokadu kartica jer se to njoj jednom dogodilo i bila drama par dana. Rekoh joj, iskreno, nisam ni skužio. Ali doslovno, jedva je uzela to vino. Prepristojna žena, hvala joj puno - nahvalio je Dean poštenu nalaznicu njegova novčanika. </p>