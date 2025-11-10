Dean Kotiga s ekipom ispisao povijest i osvojio srebro: 'Druga najbolja repka na svijetu!'

Dean Kotiga, omiljeni lovac iz HRT-ovih kvizova "Potjera" i "Superpotjera", podijelio je s pratiteljima na Instagramu vijest o nevjerojatnom uspjehu koji je postigao s hrvatskom kvizaškom reprezentacijom. Objavom je izazvao lavinu oduševljenih reakcija i potvrdio status Hrvatske kao kvizaške velesile.

Na fotografiji Kotiga pozira s kolegama Lovrom Jurišićem, Nevenom Trgovcem i Domagojem Pozdercem, a sva četvorica ponosno drže srebrne medalje osvojene u talijanskoj Caserti. U opisu je kratko i jasno sažeo veličinu njihovog postignuća.

"Trenutno druga najbolja kvizaška repka na svijetu", napisao je Kotiga, dodavši kako je odličje osvojeno na Međunarodnom kviznom prvenstvu, koje slovi za najvažnije kvizaško natjecanje na svijetu.

Ovaj uspjeh ima posebnu težinu jer je riječ o povijesnom rezultatu za Hrvatsku. Naime, ovo je prvi put da se hrvatska reprezentacija plasirala u veliko finale svjetskog prvenstva u organizaciji Međunarodne kvizne asocijacije (IQA). U napetom finalu naši su kvizaši snage odmjerili s moćnom reprezentacijom Engleske i osvojili fantastično drugo mjesto. No, to nije bio jedini uspjeh za Kotigu u Caserti. Svestrani Istrijan osvojio je i brončanu medalju u natjecanju parova s partnerom Daoudom Jacksonom, kao i zlatnu medalju u timskom kvizu kao dio međunarodne ekipe "The Rolling Scones", što im je peta uzastopna medalja na ovom natjecanju.



