Dean Pelić za 24sata o showu, obitelji i 'seksi' ponudama koje mu stižu: 'Da, zaljubljen sam...'

Markantni Umažanin Dean Pelić (38) bio nam je idealan kandidat da na dan utjelovi legendarnoga buntovnog zavodnika Jamesa Deana pred našim fotoobjektivom. Sjeo je na motor, koji se savršeno uklopio u njegov imidž. Deana smo ulovili u pauzama od snimanja u Zagrebu. Posljednjih nekoliko godina proveo je živeći i radeći u inozemstvu, a sad se nakratko vratio zbog novoga televizijskog angažmana. Maneken, TV voditelj, life coach i autor novo je lice RTL-ova showa “Brak na prvu” koji se vratio na RTL-ove male ekrane. Tamo je stručni ekspert i oslonac kandidatima sociološkog eksperimenta, a mi smo popričali s njim o showu, ljubavi, obitelji, planovima...

Postali ste jedan od eksperata u showu “Brak na prvu”. Laska li vam ta titula “šaptača ženama”? Kako ste reagirali kad su vas pozvali u show, jeste li se nećkali?

Smiješno mi sad to zvuči, ‘šaptač ženama’, novinari su smislili taj naziv još u nekom davnom intervjuu, a moji čitatelji preuzeli i tako je ostalo, odnosno, postalo. Kad su me pozvali u ‘Brak na prvu’, nisam se nećkao jer je to jedini show u kojem sam zapravo vidio sebe. Tako da je za ‘Brak na prvu’ moj odgovor u početku bio da mi to zvučni zanimljivo jer je usko vezano uz ono čime se bavim.

Otkrijte nam malo što nas očekuje u novoj sezoni? Hoće li, osim ljubavi, biti i drame i suza?

Drama i suza ne nedostaje, ali ima i ljubavi. Ima svega pomalo. Mislim da smo nekako pokrili sve segmente ljubavnih priča u ovoj sezoni.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Koji su najveći izazovi s kojima se susrećete kada ste pred kamerama? Kako “hendlate” tremu ako postoji?

Nemam baš tremu. Pred kamerama sam već gotovo dvadeset godina - što foto, što TV kamerama. I nema tu neke određene veće treme. Malo nešto možda prije ulaska u studio. Recimo, emisija uživo koju sam vodio svakako je bila veća trema jer je bio početak, jer je bila uživo, jer je trebalo znati pravila igre itd. I tu možda nastane neka trema, ali uglavnom, nema toga više. Više uzbuđenje.

Koji biste univerzalni ljubavni savjet dali svim kandidatima nove sezone?

Da budu svoji. Jer na kraju krajeva, ljepota je svake osobe u onome što ona zaista i jest. Autentičnost je seksi. Kao što sam i u svojoj prvoj knjizi napisao, nečije su nesvršenosti nekima savršene. Drugi se u to zaljubljuju. Kako će se netko zaljubiti u tebe ako nisi ono što jesi i ne prihvatiš sebe onakvim kakav jesi?! Kako će naći u tebi to što traži, ako se ne otvoriš? Biti ono što jesi, ali najprije upoznati i prihvatiti sebe onakvim kakav jesi - to je početak i baza svega.

Što biste preporučili kandidatima kad se nađu u konfliktnoj situaciji s partnerom?

Da razgovaraju. Da komuniciraju. Početak svih početaka. Temelj svih temelja. Ljudi ne razgovaraju o najosnovnijim stvarima prije nego što uđu u vezu/brak, a kamoli kasnije kad naiđu na prvu prepreku. Ne znaju gdje se vide zajedno; temeljna pitanja poput djece, obitelji, planiranja zajedničkog života, relokacije, bilo čega, rijetko tko potegne prije nego što uđu u neku ozbiljniju vezu. Onda kad su u vezi, misle da im partner može čitati misli, što je nekad samo donekle moguće, ali ne i uvijek, i tad ne komuniciraju. Nego šute i trpe. Komunikacija je nekad mogla riješiti i najmanje stvari koje su s vremenom postale najveće jer se o njima nije razgovaralo. O lojalnosti, iskrenosti i trudu ne moram govoriti jer se podrazumijevaju.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U Zagreb ste se vratili zbog showa. U svijetu modelinga ste 20-ak godina i proputovali ste svijet. Hoćete li se sad “usidriti” u Hrvatskoj ili se vraćate nakon svega svijetu modelinga? Koje gradove doživljavate kao dom?

Nisam siguran da ću ostati u Hrvatskoj. Posao koji radim, i modeling, i coaching, i pisanje, mogu zaista raditi bilo gdje. Uvijek mi je drago doći i odraditi kakav kvalitetan projekt u Hrvatskoj. No već nekoliko godina, a pogotovo sad, moje su misli i želje usmjerene na inozemstvo. Posljednjih sam godina živio diljem Europe; od Madrida, Milana do Istanbula prošle godine. Milano mi je kao drugi dom s obzirom na to da sam ondje prvi put došao živjeti još na početku modne karijere u dvadesetima. Španjolska mi je uvijek zanimljiva, nekako najdraža zemlja u Europi, od ljudi do gradova, energije, svega. Baš mi odgovara. I svugdje gdje idem, imam ili prijatelja ili fanova, pratitelja, tako da nikad nisam solo.

Modeling je vrlo lijep posao, ali i zahtjevan. S kakvim ste se sve neugodnostima susreli? Jeste li nešto odbili raditi?

Lijep je posao, ali možda to više na van tako izgleda. Posao je to koji te može slomiti vrlo lako ako nisi dovoljno jak u glavi jer si vječno izložen, kako to da nazovem a da ne zvuči čudno, ‘procjenama svog izgleda’. Gomila castinga, mjerenja, gledanja i u konkurenciji s još desecima, ako ne i stotinama. I češće je odgovor ‘ne’ nego ‘da’. Ali to me jako izgradilo, neuspjesi te nekako više nauče nego uspjesi. Kako se podignuti i ići dalje. Valjda zato danas i jesam toliko uporan. Pa desetak godina sam išao na audicije i castinge u Hrvatskoj jer sam imao želju raditi na televiziji. U modelingu ima svega. I doživio sam puno toga jer mnogi misle ako si model, odnosno, maneken - da si spreman na još koješta pa pokušavaju.

Maneken, pisac, TV voditelj, life coach, čak ste bili i u glumi. Što vas od svega najviše privlači i u kojem smjeru nastavljate graditi svoju karijeru?

Sve od navedenog (smijeh). Blizanac sam u horoskopu. Dvostruki. Nije baš da znam puno o horoskopu, ali definitivno nešto ima u tome. Četvero nas je u mojoj glavi i svatko vuče na svoju stranu! Možda to može najbolje objasniti vaše pitanje. Mislim da svatko može biti ono što poželi. I u to vjerujem još otkako sam bio klinac i tu rečenicu čuo negdje. Ti si jedina osoba koja sebi može postaviti limite, pa zašto se limitirati?! A ja ću i dalje ići u četiri smjera, pa ćemo vidjeti. Ne planiram više ništa, samo živim onako kako osjetim.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Napisali ste dvije popularne knjige - “Njegova strana priče Tebi” i “Sebi”. Imate li u planu treću knjigu, radite li možda već na njoj? O čemu bi ona bila?

Radim. I to još nikome nisam baš rekao. Moji pratitelji nešto naslućuju, siguran sam. Ali pišem, pomalo, bez žurbe. Počeo sam ovo ljeto u Istanbulu dok sam živio tamo. Nova će knjiga biti nešto drukčija, o dogodovštinama koje sam prošao u životu, a jesam za dva života, avantura, kao i o radu na sebi posljednjih pet godina osobito. Mnogi me pitaju za savjete iz tog polja, knjiga ‘Sebi’ dosta je govorila o tome, ali sad idem dublje u to. Jer mnogo sam toga novog svladao i naučio posljednjih godina. Uglavnom, vrlo autobiografsko štivo. Kao i prošle dvije knjige.

Postoji li neki citat iz vaših knjiga na koji ste posebno ponosni? Koji se najviše dijeli po društvenim mrežama?

Jako se puno mojih citata dijeli društvenim mrežama. Ljudi ih pišu, screenshotaju iz knjige, čak i pišu po zidovima, u zavjetima na vjenčanju, ali ih i tetoviraju na sebe. Jedan od dražih im je citat koji kreće s riječima ‘Jer ona je jeb… uragan’, a meni je jedan od najdražih tekstova, kao i citat iz njega, koji se zove ‘Nešto posve osobno’ iz knjige ‘Tebi’.

Šira javnost upoznala vas je 2015. kad ste s Tatjanom Jurić vodili “TV Bingo” na HRT-u. Što vam se urezalo u pamćenje iz tog perioda?

Kad nakon desetak godina audicija i castinga konačno dobiješ voditeljski posao, onda je to ostvarenje sna. I nisam vjerovao dok nisam potpisao ugovor jer sam toliko puta bio u najužim krugovima, pilot emisijama i nikad ništa. Tako da je ‘TV Bingo’ bio jedno jako lijepo iskustvo iz kojeg sam naučio toliko toga. Kao početnik voditi live emisiju, znati pravila igre, pratiti igru istovremeno uz vođenje emisije, bilo je zahtjevno. Ali drago mi je na tom ‘vatrenom krštenju’. Sad mogu bilo što.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kad smo sjedili prije deset godina na intervjuu, rekli ste nam da vam žene šalju pisma, crteže, a inbox vam je prepun poruka. Je li se što promijenilo po tom pitanju? Je li zalutao kakav “seksi” poklon?

Ništa se nije promijenilo po tom pitanju, osim da se broj pratitelja na mojim društvenim mrežama popeo do gotovo pola milijuna i ta je brojka na momente nevjerojatna. S njome i broj poruka. Jednostavno ne stignem uopće pročitati sve poruke, a kamoli odgovarati svima. S popularnošću na društvenim mrežama i kroz moj posao vani dolazile su i svakakve ponude. Seksi pokloni ne, ali seksi ponude poput privatnih aviona, dvoraca, penthousea i slično, jesu. Samo da pristanem na večeru. Ali to su svjetski poznate osobe, zvijezde i ljudi koje su multimilijunaši. Da ne idem u detalje, nikad nije dosadno. Onda imaš i onih ljudi koji ne nude ili nemaju milijune, ali bi voljeli kupiti tvoje nošene čarape za bilo koji iznos. Nekad je bolje ne otvarati poruke uopće.

Ranije ste nam rekli i da vas “izgled privuče, ali ne zadržava u vezi”. Jeste li trenutačno zauzeti ili solo?

Tako je, i dalje stojim pri tome. Nisam zauzet, ali nikad nisam ni baš solo. Jesam ja solo brijač, ali volim se družiti. Imam fantastične ljude oko sebe. U tom smislu nisam solo. A zaljubljujem se rijetko. Svakih nekoliko godina. Upoznao sam puno, proputovao još više, vidio i doživio svašta, i previše za jednog čovjeka, tako da me malo tko i malo što uspije fascinirati. Ali uvijek postoji ono - ali.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Otkrijte nam jeste li zaljubljeni?

Jesam, malo. Ne znam je li to dobro ili loše. U smislu, sve što brzo plane, još brže izgori. Ili je ‘slow burn way to go’. Dosad se uvijek ispostavilo ovo prvo kod mene. Zato mi je drago što je za sada malo. Ili ja to barem držim na toj razini jer trenutačno nemam vremena da ‘izgorim’. Vidjet ćemo.

Kako biste opisali svoju srodnu dušu? Čime vas najviše može privući?

Iskoristit ću jedan citat iz svoje prve knjige ‘Tebi’. Ona će to bolje znati objasniti. ‘Ona je netko tko živi blizu, možda se znamo oduvijek, a možda se nikad nismo upoznali. Netko tko živi daleko. Barem u mislima. Najdraža su joj mjesta koje nikad nije posjetila, ali to joj ne predstavlja problem da o njima govori kao da se jučer od tamo vratila. Voli upoznavati ljude gdje god otišla, ali nitko od njih nikad nije upoznao nju. Nikad nikome nije dozvolila da je upozna. Nikad se nitko nije ni potrudio da bi mu dozvolila. Barem ne dovoljno. Dovoljno da ostane. Uvijek je zamišljala da će taj netko biti drugačiji. Netko poseban, jer ona nije obična. A obični muškarci to nisu mogli znati’.

Uvijek izgledate odlično. Znamo da su većinom zaslužni geni, ali kako to još postižete? Prehrana? Teretana?

Geni svakako. Moji roditelji izgledaju mladoliko, bave se sportom, putuju svijetom, tu sam sigurno na njih, bez dvojbe. Svakako su važni i prehrana i teretana, ali i način razmišljanja. Mindset je sve danas. Možeš ti i jesti zdravo, povrće i voće, i piti dvije litre vode dnevno, i mazati se kremama, ali ako si u glavi nesređen i živiš u kaosu, ništa ti od gore navedenog ne vrijedi. Sredio sam glavu, sredio misli, meditiram, afirmiram, vizualiziram i živim u skladu. U miru. Dramu sam svu ostavio već daleko godinama iza sebe. A mir se vidi. Sreća u glavi isto tako. I to se onda reflektira na van. Samo tako i može biti.

Završili ste u britanskom Daily Mailu zbog krađe vašeg identiteta. Kako se borite s tim? Je li naporno nailaziti na “lažne Deane”?

Ne borim se više. Ne mogu. To već traje jako puno godina. I ne prestaje. Da mi je uništilo život na početku, kad je počelo, je. Uznemirilo me jako. Imao sam i imam stalkere u svakom gradu u kojem sam živio. I to je teško, znati da te netko prati, želi ti prići, ne znaš koje namjere ima, ali doslovno u svakom gradu u Europi, to sam doživio. Ali ovaj online dio još je više zastrašujući. Falsificirali su mi dokumente, predstavljaju se kao ja diljem svijeta, pod mojim imenom ili nekim random imenima uz moje fotografije.

Prevarili su mnoge na taj način, što zbog novca, što zbog ne znam ni ja čega. I to i dalje traje, ne prestaje, premda kad je Daily Mail izašao s tim intervjuom i kad su to prenijeli mnogi mediji diljem svijeta - nakratko je stalo. I dalje je taj intervju nešto što mi najviše pomaže u borbi s lažnim profilima jer mnoge žrtve dolaze diljem cijelog svijeta i taj intervju prvo nađu pa shvate o čemu je riječ. U šali kažem da bih volio snimiti dokumentarac za Netflix o tome, pa da to konačno stane. Iako mi uopće nije do šale i zaista razmišljam o tome jer ne znam što više. Bio sam i na policiji i razgovarao s odvjetnicima, ali ne može se tu puno toga napraviti, nažalost.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Djetinjstvo ste proveli s bratom Ivanom i roditeljima Brankom i Nenadom u Umagu. Kakav je Dean bio kao dijete? Povučen ili “vražićak”?

Više povučen. Sramio se svega, sve mu je bilo bed. Drago dijete, ali volio bih da sam bio čvršći, jači, imao više samopouzdanja. No unatoč tome, imao sam baš dobro djetinjstvo. I danas se u glavi volim vratiti u te trenutke bezbrižnosti. Život se tad činio jednostavniji, a i svijet je bio jednostavnije mjesto. Budući da dolazim iz Istre, sve je moje vezano za more i plažu, pa tako i sjećanja. Drago mi je što sam odrastao u to vrijeme.

Spomenuli ste nam ranije i da ste od 14. godine već bili samostalni, zbog čega ste usavršavali kuhanje na telefonu uz majku i baku. Koji je vaš specijalitet? Što biste pripremili voljenoj osobi?

Da, sad ste mi, kako bi rekao moj prijatelj, stavili suze u oči jer bake više nema. Ali, da, baku sam uvijek zvao da vidim kako nešto pripremiti, a i ona je mene uvijek zvala da vidi jesam li jeo. Kasnije mamu i tatu, a njih i danas zovem ako baš nešto zbrljam u pripremi. Voljenoj osobi ne znam što bih pripremio... Ma nije ni bitno, vodit ćemo ljubav, živjeti od ljubavi i kupati se na mjesečini. Hrana je manje bitna (smijeh). Nisam izbirljiv kad je o hrani riječ, odrastao sam na talijanskoj kuhinji, pizza, pašta, tiramisu... I danas, uz sva moguća jela, uvijek se najradije vraćam tome. Posljednjih godina ljeta provodim na Siciliji, i to cijela ljeta, i tamo sam naučio raditi razne stvari od domaće pašte do domaćih umaka, recimo, pesto alla trapanese. Top.

Zagreb: Maneken Dean Pelić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako vaša obitelj komentira sudjelovanje u showu, jesu oni vama dali neki savjet?

Oni ‘Brak na prvu’ gledaju i inače, tako da su oduševljeni. To je nešto čime se bavim već godinama, ljudskim odnosima, radom na sebi i putem društvenih mreža o tome govorim i pišem. Jedva su čekali da počne. Sad su se vratili iz Vijetnama, gdje su proveli zimu, i sad kažu kako ih nitko neće pitati ništa o Vijetnamu nego svi pitaju o meni i showu (smijeh).

Što vas najviše opušta kad niste pred kamerama ili na snimanju? Imate li neki hobi ili aktivnost koja vas ispunjava?

Putovanja. Živim za putovanja. Tri mjeseca provesti na jednome mjestu a da nisam sjeo u avion za mene je velika rijetkost. Uspio sam otići u New York nakratko i vratiti se na snimanje opet. Ali sad već kako je snimanju kraj, gledam gdje dalje. Što poslovno, što privatno. Volim se izgubiti. Volim otići u nepoznato. Sletjeti u nepoznato mjesto, ostaviti stvari u smještaju i izaći na ulicu i samo se gubiti. Bez programa i plana. To mi je najbolji osjećaj. Za to živim. I onda na svakom putovanju složim uvijek neku suradnju, a i gdje god odem, imam pratitelje tamo i uvijek sve preporuke s njihove strane i uvijek upoznam brdo ljudi. Meni su to svi gušti svijeta. Nedavno sam bio u Barceloni i nije mi se dalo jesti samom pa sam postavio pitanje tko želi na večeru na svoje društvene mreže - javilo mi se brdo ljudi i naposljetku sam otišao na večeru s jednom curom, ugodno smo razgovarali i ispalo je puno bolje nego da sam jeo sam i otišao spavati. Uvijek je upoznavanje novih ljudi najbolje što ti se može dogoditi na putovanjima. I tako mi je gdje god idem.

Foto: rtl

Za kraj, što biste poručili mlađem sebi?

Napisao sam tekst ‘Sebi’ pred kraj knjige ‘Sebi’ koji vjerojatno najbolje odgovara na ovo pitanje. ‘Puno bih ti toga još mogao napisati, ali gdje je onda čar u otkrivanju? U otkrivanju priča, otkrivanju iskustava, otkrivanju života. Gdje je onda čar življenja? Zato, ako ćeš išta zapamtiti iz ovog teksta, zapamti da ćeš biti dobro. Bit ćeš sasvim dobro. Točno ovakav kakav jesi. Točno ovim putem kojim ideš. Točno za onime o čemu sanjaš. Takav. Ne mijenjaj se. Ne posustaj. Ne uspoređuj se. Ne pričaj previše. Ne otkrivaj previše. Doziraj sebe. Ne daj na sebe. Govori što misliš. Idi svojim putem. Budi što jesi. Voli se onakvog kakav postaješ. Voli i druge. Ne moraš baš svakog, ali uvijek budi otvoren. Vjeruj u sve ono što si vjerovao oduvijek. Vjeruj Njemu. Vjeruj u sebe. Ne moraš baš ništa, a možeš apsolutno sve. Možeš. Apsolutno. Sve’.