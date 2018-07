Dečko je 'udavio' ružičastog flaminga svatovske pjevačice

Maja Šuput (38) se ni u ljetnim mjesecima ne može požaliti na manjak gaža. Svatovska pjevačica u posljednje vrijeme nastupa po obali, a pauze između koncerata koristi za uživanje.

Šuput trenutačno boravi u Trogir, a tamo joj društvo pravi njezin dečko, bivši direktor hotela Nenad Tatarinov (34).

Par se opustio pokraj bazena, a nisu zaboravili ni na omiljeni ljetni dodatak mnogih još od prošlog ljeta - ružičasti flamingo.

Foto: Instagram

I dok se svatovska pjevačica potrudila napraviti što bolju pozu, njezin dragi 'ptičurinu' je ščepao za vrat pa se maja požalila daj u želi 'udaviti'.

Foto: Instagram

Inače, par je zajedno od ljeta prošle godine kada je pjevačica obilazila hotele po Jadranu i imala koncerte, a prije toga su se poznavali dvije godine. Šuput je tada rekla za Gloriju kako joj je Šibenik idealna baza jer su blizu Zadar i Split te je brže-bolje rezervirala sobu u novom atraktivnom hotelu u kojem je Tatarinov bio generalni direktor. On ju je dočekao kao VIP gošću.

- Jako smo se brzo našli, a on je bio vrlo brz i ekspeditivan po tom pitanju! Kao 'to je to'. Moje i gotovo - ispričala je Maja kako ju je menadžer osvojio.