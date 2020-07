Degustirajte vrhunska vina uz bazen i pogledom na vinograd

<p>Ovoga petka i subote će 12 međimurskih vinara, točnije iz Štrigove i okolice, otvoriti vrata svojih podruma za ljubitelje "plemenite kapljice". Događaj je u sklopu projekta "GO! V GOrice" Udruge Hortus Croatiae.</p><p>Na samo stotinjak kilometara od Zagreba smjestio se ovaj pitoreskni i, između ostalog, vinogradarski kraj. Vijugava cesta i prekrasni pejzaži doveli su nas do vinarije Solum Roberta Naprte. Scenarist, novinar, književnik, a po novom i uspješan vinar.</p><p>U ležernom izdanju dočekao nas je sa "škrlakom" na glavi, u vinariji koja na terasi ima bazen, a pogled puca na okolne vinograde. U takvim trenucima čovjek pomisli da mu ništa više nije potrebno, a korone i potresi, barem na trenutak, padaju u zaborav.</p><p>- Bit će to dva dana degustacije vina, a ako se netko želi okupati, ja mu neću braniti, slobodno neka se rashladi. Imamo dobra vina za ponuditi, tu u regiji, ovo je odskočna daska da ljudi to saznaju - rekao je Naprta.</p><p>Ta mala Općina Štrigova smještena je na granici sa Slovenijom, na 202 metra nadmorske visine. Brdoviti je to dio Međimurja, koji daje odlična vina. U posljednjih desetak godina još su to podigli na viši nivo. U Udruzi su 24 vinara koji se zajednički bore za plasman svojeg proizvoda.</p><p>- Imamo puno mladih, sad već dolaze i druge generacije. Imamo nekoliko projekata, poznato je već Urbanovo, a ovim smo željeli pomoći svima nama, da dođemo do ljudi. Programi će se u otvorenim podrumima razlikovati, to ovisi od vinara. Evo, kod Roberta je uživanje u pogledu uz bazen, neki će imati sljubljivanje hrane i vina, neki street food i vino... Bit će stvarno raznoliko - rekla je potpredsjednica Udruge Tea Dvanajščak Vuković.</p><p>Ističe kako su si svi dobri, složni te da su zadnjih godina puno uložili u svoja vina i brendove. Sad će se "baciti" i na pjenušce. No sa svim time ljudi se mogu upoznati direktno kod vinara, na kućnom pragu.</p><p>- Imamo mnogo kupaca iz Varaždina, Čakovca, a u zadnje vrijeme i iz Slovenije. Naša su vina prepoznali i u Dalmaciji, i tamo dobro prolazimo. Otvorenim podrumima želimo se još više približiti konzumentima, a osim toga vani vinari na 'kućnom pragu' prodaju i do 60 posto svojih vina - objašnjava nam Dvanajščak Vuković.</p><p>Druženje s kupcima na ovaj način trebalo bi potrajati cijele godine, osim u vrijeme berbe, jer tad je ipak posla malo previše. S ponosom ističu i Pušipel, staru međimursku sortu, čiji prvi zapisi sežu u 19. stoljeće. Upravo je Udruga Hortus Croatiae počela s oživljavanjem danas prestižne autohtone sorte.</p><p>- Napravili smo klonsku selekciju, a Pušipel na ovom području daje savršene rezultate - rekao je Naprta, a Dvanajščak Vuković s ponosom na stol donijela boce slavnog Pušipela.</p><p>- Zaštitili smo bocu koju smo posebno dizajnirali, svaki vinar ima jednaku bocu za tu sortu, etikete se razlikuju - dodala je.</p><p>S veseljem pozivaju ljubitelje vina da ih u petak i subotu dođu posjetiti. Programi su različiti, a u ovom "valu" svoja vrata otvara Vinarija Štampar, Vinarija Solum, Vinarija Kunčić, Munđarov breg, Vinska kuća Hažić, Vinarija Dvanajščak Kozol, Vinarija Danica i Boris Novak, Vinarija Horvat, Vinarija Jakopić i Izletište vinska kuća Kossi. </p>