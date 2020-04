'Dejan se dopisivao s drugim ženama i voli zabave do jutra'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nikolinina kuma: Da ste mene s Adamom ostavili, bilo bi kemije

Gordana Marelli (38) i Dejan Vukobratović (39) odmah su 'kliknuli' u showu 'Brak na prvu', no što je vrijeme više odmicalo, par je sve više shvaćao da nisu jedno za drugo. Ovog tjedna napustili su show, a jedno drugome zamjerili su mnoge stvari.

- Moj je odnos s Dejanom već na bračnom putovanju počeo biti klimav. Nas dvoje od početka nismo imali kvalitetnu komunikaciju jer se dosta razilazimo u stajalištima, načinu komuniciranja te rješavanju problema i nesuglasica. Prestala sam se truditi nakon kobne noći, odnosno kad sam završila u parku u pet ujutro - ispričala je Goga za RTL. Njoj su vrijeđanje, agresija i maltretiranje potpuno neprihvatljivi u bilo kakvom obliku veze, a pijanstvo u tom slučaju ne smatra isprikom.

Foto: RTL

Gordani su se na Dejanu najprije svidjeli njegovi maniri, ali joj je kasnije počelo smetati nerazumijevanje, pogotovo kad mu je, kaže, rekla da ne želi biti intimna s njim.

- Već nakon nekoliko dana braka pokazalo se da nas dvoje vodimo potpuno drugačiji tip života; Dejan teži hedonizmu, znači društvo, zabava i alkohol do jutra, a ja sam tip za prirodu i mirnija druženja s društvom. I da ne zaboravim, Dejanova dopisivanja s drugim ženama tijekom našeg braka, na aplikacijama za upoznavanje, samo su zaokružila cijelu priču - rekla je Gordana.

Foto: RTL

Na posljednjoj ceremoniji koja je bila, Gordana je jedina rekla kako želi otići iz showa, što ju je iznenadilo jer su i drugi parovi bili u problemima. Također, očekivala je i od Dejana da će napisati da odlazi, ali na kraju je Dejan donio takvu odluku nekoliko dana nakon, što ju je oduševilo.

Foto: RTL

Gledatelji showa 'Brak na prvu' na društvenim mrežama 'bruje' njenom odnosu s Dejanom, ali i s Adamom. No, nju ne brinu negativni komentari, a prima i dosta pozitivnih.

- Sretna sam s pozitivnim komentarima ljudi koji shvaćaju kako je ono što je prikazano samo dio provedenih dana s mužem kojeg sam upoznala na vjenčanju i s kojim sam živjela po cijele dane te aktivnosti i okruženjem s kojim se dosad nisam susretala. Kad je o negativnim komentarima riječ, nije mi svejedno, no smatram da ljudi koji pišu, zaključuju na temelju nekih prikazanih scena. Sve je to samo show, a ne real life, kako bi Dejan rekao. No to je rizik koji sam prihvatila ulaskom u show i vodim se onom starom izrekom: 'Što te ne ubije, ojača te' - kaže Goga.