Dejan: Uskoro će se sve vidjeti. Osjećaj me nikada nije prevario

Neki od parova u showu 'Brak na prvu' uspijevaju izgladiti odnose i počinju se prilagođavati jedni drugima kako bi izbjegli svađe i nesuglasice. Međutim, mnoge je iznenadio odnos Gordane Marelli (38) i Dejana Vukobratovića (39) koji je od onog gotovo savršenog došao do potpunog zahlađenja.

- Bilo je sve lijepo do kraja medenog mjeseca i povratka u stvarni život, koji je zapravo više stvaran Gordani nego meni s obzirom na to da ja ne živim u Zagrebu. Tu su se stvari već počele mijenjati. Naš je dogovor bio da budemo iskreni, a toga više nije bilo. Inače mi je životni moto iskrenost koliko god me to znalo nekad skupo stajati - ispričao je Dejan za RTL TV pa dodao:

- Gledatelji će uskoro sve vidjeti i samo mogu reći kako me moj osjećaj nikad nije prevario.

S početkom zajedničkog života među njima su se počeli javljati prvi problemi. Gordana je u razgovoru s ekspertima otkrila kako joj je jako zasmetalo što joj Dejan ne dopušta da spava jer stalno priča, a njoj je prijeko potreban san.

- Prve trzavice jesu počele s tim spavanjem, ali po meni je njezina reakcija bila pretjerana jer nije baš da sam je probudio iz sna. Nakon toga sve se više počela udaljavati. Više nije valjalo ni kad sam nježan, a ni kad sam hladan - rekao je Dejan.

Podsjetimo, frustracija se pojavila u vezi Gordane i Dejana, koji je ljutito skinuo prsten i narukvicu koju je dobio na dar od Goge, a zbog čega - samo on to zna.

- Morao sam nešto napraviti i dobiti neku njezinu reakciju, a ne ravnu crtu. Pa bilo to dobro ili loše. Bio sam dobrica i nije valjalo, od sinoć sam se malo ohladio i opet ne valja - priznao je Dejan kojemu je nešto u Gordaninu ponašanju posebno zasmetalo, ali nije joj htio priznati što točno. Kaže da je čuo neke stvari i da netko nije potpuno iskren.

