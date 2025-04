Deložirali je iz stana, spala je na svega 39 kila. Matković nam je ovako pričala: 'To je iza mene'

Glumica Jadranka Matković (74) bit će gošća Aleksandru Stankoviću u ovotjednoj epizodi emisije 'Nedjeljom u 2'. S Matković smo razgovarali prije dvije godine te ovim povodom ponavljamo članak iz kolovoza 2023. godine.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vrućine nam nisu dale manevarskog prostora. Dogovor je bio u kafiću ispred doma u kojem je smještena, prije devet sati, dok sunce još ne zagrije toliko. Jadranka Matković došla je i ranije. Prolaznici je pozdravljaju, "susjedi" iz doma, ali i ostali. Glumica dobre volje svima odzdravlja, od jednog para u ne baš zavidnoj situaciji kupuje upaljač.

- Mora se pomoći, uvijek kupim nešto - kaže nam Jadranka.

A ona je trebala pomoć prije šest godina, kad su je deložirali iz stana, spala je na samo 39 kilograma.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Ma nemam ni sad puno više. No dobro, to je iza mene. Psihijatar mi je rekao da ne mislim na to i da krenem dalje. Tako i pokušavam. Sad sam tu u domu i moram priznati da mi je dobro. Neću se žaliti - priča nam Jadranka pa nastavlja:

- Ima tu književnika, balerina, svakakvih ljudi. Budim se rano, pa se spustim na kavu, ja sam, znate, novinoman, čitam sve, moram tako. Pogotovo kulturne rubrike. A onaj vaš tjednik Express mi je odličan, pa to je književnost. Onda odem na ručak, pa u sobu se odmoriti i na internetu malo vidjeti što se događa, a poslije opet mala šetnja. A čujte, uvijek netko prođe, dođe u posjet. Jako često Luce Anić iz HNK, bio je Duško Valentić neki dan, pa Radovan Grahovac, koji inače živi u Beču...

Bila je slobodni umjetnik, podržava borbu Urše Raukar da im se poveća koeficijent za mirovine. Imala je ona ponuda za stalno zaposlenje, no tko bi tad, prije više od trideset godina, razmišljao o mirovini.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Bolje o tome ne razmišljati. Mirovina mi pokriva smještaj, a nakon jedne od povišica ostalo mi je 10 eura - rekla je pa se sjetila dodatka, ali i dalje je "u kunama".

- I od Ministarstva kulture dobivam 500 kuna, to mi je za ove kave.

Smeta je to teško stanje u kulturi, to prati najviše, brine za kolege. Politiku manje prati, ali žar se pojačava kad se spomene...

- U nekim granicama to pratim, ne previše. Te afere, INA, Žalac i takve stvari, to je tako uvredljivo, kao stanovnik, građanin zbog toga se osjećam jako loše. To je sve sramotno - priča nam Jadranka Matković.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ulogu za O'dessu htjela odbiti

Vratila se nedavno i glumi. Snimala je filma "O'dessa" za američku produkciju. Prvo je ulogu željela odbiti, više je razloga bilo. Maše rukama, ali ipak je sretna što je uspjela.

- Nazvala me agentica i ja sam odbila. Pa što ću? Dugo nisam radila, a još je bio i na engleskom. Nisam htjela. Ipak me nagovorila, a ja sam inzistirala da redatelju kaže da sam bolesna i da ne znam engleski. Nije mu bilo važno, pristao je - rekla je Jadranka.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pa onda tek slijede pozitivna iznenađenja.

Išla na liječnički pregled prije snimanja

- Na sve su pazili. Pa išli smo na liječnički pregled prije snimanja, a tek hrana, smještaj, prijevoz... Za sve su brinuli. A meni je producent snimio što trebam govoriti na engleskom - kaže nam glumica i nastavlja:

- Glumim vješticu staru 300 godina. Bilo je jako lijepo, a glavna glumica je ona mala crvena s pjegicama, Sadie Sink, ona je popularna na Netflixu. Mogla bih još snimati, sad sam to vidjela.