Demi Lovato se zaručila: 'Nisam nikada nikoga toliko voljela...'

<p>Pjevačica <strong>Demi Lovato</strong> (27) na društvenim je mrežama sa svojih 88 milijuna pratitelja podijelila sretne vijesti. Zaručila se za <strong>Maxa Ehricha </strong>(29)<strong>, </strong>glumca kojega trenutačno možemo gledati u Netflixovom filmu 'Walk. Ride. Rodeo'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Demi trenira boks</strong></p><p>Podijelila je njihovu zajedničku fotografiju s plaže i uz nju napisala emotivnu objavu.</p><p>- Znala sam da ću te voljeti čim sam te upoznala. Ne mogu to opisati nekome tko to nije iskusio. Nikada nisam osjećala toliku bezuvjetnu ljubav. Nikada nisam nikoga toliko voljela. Činiš me boljom. Počašćena sam što ću s tobom sklopiti brak. Volim te više no što ti to riječima mogu opisati - napisala je Demi. </p><p>Njezini su joj pratitelji u komentarima uputili iskrene čestitke.</p><p>- Čestitam, tako smo sretni zbog vas. Predivni ste - pisali su.</p><p>Za vezu između Maxa i Demi javnost je saznala početkom ožujka ove godine kada su počeli izmjenjivati poruke na društvenim mrežama, kao i zajedničke fotografije.</p><p>- Upoznali su se na jednom višem nivou, bez uplitanja vanjskog svijeta. Ona se osjeća sjajno uz njega i voli biti s njim, a on podržava njezin način života... Veza je itekako ozbiljna - rekao je svojedobno blizak izvor paru za <a href="https://www.eonline.com/news/1173062/demi-lovato-is-engaged-to-max-ehrich" target="_blank">strane medije</a>. </p><p> </p>