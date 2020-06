Demi Rose očarala: Manekenka je opet pozirala potpuno gola...

<p>Golišava - golišavija - <strong>Demi Rose</strong> (25), tako bi se u jednoj rečenici mogla opisati manekenka koja itekako zna kako privući pozornost. </p><p>Atraktivna brineta pratitelje na društvenim mrežama redovito obraduje provokativnim fotografijama, a sada ih je 'počastila' još jednom.</p><p>Ovaj put je pozirala potpuno gola, dok su latice cvijeća padale po njoj.</p><p>Oči je zatvorila, no to nije zasmetalo njezinim obožavateljima koji pored ovakvog prizora svakako ne bi bili fokusirani na njezin pogled.</p><p>Iako sada zavodi bujnim oblinama i licem nevine slatkice, Demi nije uvijek izgledala ovako.</p><p>Stare fotografije, koje je sakrila s društvenih mreža, pokazuju kako je plastični kirurg uradio dosta toga kada je njezin izgled u pitanju.</p><p>Imala je drukčiji nos, poprilično manja usta, na stražnjici je itekako vidljiva razlika, a grudi je napravila vrlo mlada.</p><p>No, sve se to lako zanemari kada se Demi skine i pozira s oblinama u prvom planu. </p>