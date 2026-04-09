Denis & Denis posljednji put zajedno izlaze na pozornicu: 'Ta odluka nije došla preko noći...'

Ovoga petka pozornica Laube postat će mjesto emotivnog i povijesnoga glazbenog trenutka. Marina Perazić i Davor Tolja, dvojac koji je osamdesetih definirao zvuk generacije kroz projekt Denis & Denis, oprašta se od zajedničkih nastupa koncertom koji simbolizira kraj jedne ere.

Turneja simboličnog naziva "Posljednji program tvog kompjutera" dovela ih je do posljednje stanice - Zagreba, gdje će 10. travnja zatvoriti priču dugu više od 40 godina. I dok njihove pjesme odavno imaju status bezvremenskih, odluka o povlačenju nije donesena impulzivno.

Kako priznaje Tolja, godine i tempo učinili su svoje, a oboje osjećaju da je vrijeme za mirniji život. Dok on ostaje u Rijeci, Perazić se seli u Sjedinjene Američke Države, gdje je čeka nova, najvažnija životna uloga - ona none.

- Definitivno se opraštam samo od publike jer je taj dio mene 'rođena za scenu' neodvojiv od moje osobnosti. To je dar na kojem sam beskrajno zahvalna - govori Marina ne skrivajući emocije koje prate ovu turneju.

Posebno je dirnuta reakcijama publike s kojom se opraštala tijekom turneje po hrvatskim gradovima.

- Vrlo je emotivno osjetiti sve te divne ljude koji mi upućuju predivne snažne emocije. Čini mi se da mi do sada nije bilo u potpunosti jasno da zahvaljujući našim pjesmama mnogim ljudima toliko značimo. Dirnuta sam i prezahvalna - iskreno priznaje.

Odluka o povlačenju, kaže, sazrijevala je dugo.

ODLUČILI PENZIONERSKI

- Ona se nije dogodila preko noći. Davor i ja smo već dugo bili umorni od napora i stresa koji je neminovan prilikom svakog odlaska na koncert. Odlučili smo onako penzionerski da moramo 'optrčati posljednji krug' u proljeće, kad su uvjeti za putovanje malo lakši. Nakon pet od ukupno šest oproštajnih koncerata, u energetski vrlo različitim sredinama, mogu reći da sam prije svakog koncerta emocionalno prilično potresena, ali me svaki put publika vrlo brzo nevjerojatno podigne pa koncert polako prerasta u slavlje do konačne euforije - kaže Marina.

Upravo ta euforija, ističe, obilježava i same završetke koncerata, stoga ni onaj posljednji, konačan trenutak na pozornici ne zamišlja kao tišinu niti nakon toliko godina na sceni osjeća tugu pri oproštaju od publike.

- Ne, naprotiv, na kraju su svi presretni što su podijelili taj trenutak, pa čak euforični. Mi smo živi, a pjesme imaju svoj put, traju već 42 godine mimo nas, pa će trajati i dalje. Nemamo razloga biti tužni. Pošteno smo zaslužili malo mirniji i ugodniji život bez napora i stresa - smatra Marina.

Prisjećajući se početaka, Perazić otkriva i anegdotu o imenu benda koje će postati kultno.

- Prva misao je nedjelja kad me Davor nazvao i oduševljeno mi saopćio da je pronašao savršeno ime za naš duo bend u jednoj od ZF pripovjedaka iz edicije Sirius. Moram priznati da nisam bila oduševljena njegovim izborom, prije svega zato što se samo nekoliko mjeseci ranije na top ljestvicama pojavio bend Duran Duran. Prva pomisao mi je bila da je barem odabrao ime s nekim drugim početnim slovom kad se već ponavlja dva puta! Kasnije sam shvatila da ime ima smisla jer Denis može biti muško i žensko ime, a definitivno me kupio s grafičkim rješenjem loga koji se 'vrti u krug' - otkriva Marina.

I dok su njihovi hitovi obilježili generacije, privatnost je uvijek bila granica koju nije željela prelaziti.

- U načelu izbjegavam dijeliti s javnošću moje intimne uspomene. Gubitak privatnosti, koji ide u paketu s popularnošću, nešto je što me do današnjeg dana najviše smeta - iskreno priznaje.

Na pitanje zašto njihove pjesme i danas žive, odgovor daje bez zadrške:

- Postoji samo jedan razlog zašto su naše pjesme postale 'izvanvremenske', a to je zato što su zaista jako dobre kompozicije. Pritom, aranžmani i danas zvuče jako svježe i moderno, a moja interpretacija prepuna emocija dopire do srca publike.

S odmakom od nekoliko desetljeća s ponosom gleda na vlastiti put. Kad bi se iz današnje perspektive obratila maloj Marini, pohvalila bi je za ustrajnost u ostvarenju svojih snova.

- Rekla bih joj: 'Bravo, dobro si to odigrala mala! Zadovoljna sam kako si uspjela ostati dosljedna sebi, ne prodati dušu, a ujedno ostvariti svoj dječački san'.

Novo poglavlje za nju počinje daleko od reflektora, u dalekoj Americi, gdje će se pridružiti kćerima i uživati u ulozi bake.

- Veselim se životu sa svojom obitelji. Godinama sam živjela sama u Rijeci i više mi nije prijalo. Rijeka je moja baza u koju ću se uvijek vraćati sa zadovoljstvom. No sad ću raditi kao 'full time' nona! Veselim se tom novom 'pozivu' koji s nestrpljenjem očekujem - uzbuđena je novopečena nona.

UNUCIMA ĆE PUŠTATI PJESME

A kad jednom dođe vrijeme da njezini unuci otkriju tko je bila prije nego što je postala nona, odgovor već ima spreman.

- Mislim da ću im, ili će im više vjerojatno moje kćeri, u nekom trenutku pustiti pjesme kojima sam udahnula dušu i spotove koji 'govore' puno više od riječi - zaključuje Marina.

Upravo u tim pjesmama ostat će zapisana jedna epoha i dokaz da se neke priče možda završavaju na pozornici, ali nikad ne prestaju živjeti.